علت صدای انفجار رباط کریم چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ فرماندار رباط‌کریم از وقوع انفجار مقابل ساختمان شهرداری رباط‌کریم خبر داد و گفت: این حادثه که در حال بررسی دقیق عوامل و جزئیات آن هستیم، خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت قابل توجهی در پی نداشته است.

رضا آقاعلیخانی فرماندار شهرستان رباط‌کریم گفت: ساعاتی پیش یک بمب احتمالا از نوع صوتی در مقابل ساختمان شهرداری رباط‌کریم منفجر شد که صدای زیادی به وجود آورد و بلافاصله نیرو‌های امنیتی و امدادی در محل حاضر شدند.

وی با تأیید وقوع این حادثه افزود: بله، حادثه‌ای مقابل شهرداری رباط‌کریم رخ داده است. موضوع در حال بررسی توسط مراجع ذی‌ربط قرار دارد، اما خوشبختانه هیچ‌گونه مصدوم، فوتی یا خسارت جدی گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه بررسی‌های فنی و امنیتی برای شناسایی علت دقیق حادثه در حال انجام است، تصریح کرد: جزئیات و نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل توسط نهاد‌های مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.