میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کارآگاه بازی پیرزن همسایه باند سرقت را لو داد

چند روز قبل پیرزنی با پلیس تماس گرفت و گفت: «روبه‌روی ساختمان ما یک خانه ویلایی است که زنان و مردان زیادی به آنجا رفت و آمد دارند و گاهی هم بوی مواد مخدر به مشام می‌رسد.»
کد خبر: ۱۳۳۸۳۶۳
| |
742 بازدید
|
۱
کارآگاه بازی پیرزن همسایه باند سرقت را لو داد

به گزارش تابناک؛ روزنامه ایران نوشت: به دنبال این تماس، مأموران راهی محل شده و با زیر نظر گرفتن خانه ویلایی و پس از هماهنگی‌های قضایی وارد عمل شده و با ورود به خانه، سه مرد را دستگیر کردند و مشخص شد این محل پاتوق خلافکاران است. در بازرسی از خانه مقداری اموال مسروقه و مواد مخدر کشف شد.

ورود به باند به خاطر دست فرمان

بهروز یکی از متهمانی است که در پاتوق موادفروشان بازداشت شده است. وی درباره سابقه کیفری خود گفت: «یک مورد کلاهبرداری دارم. البته خانم‌ها خودشان به من پول می‌دادند.»

یعنی چی؟

در فضای مجازی یا میهمانی‌ها با دختر‌ها آشنا می‌شدم و وقتی سر و وضعم را می‌دیدند، فکر می‌کردند پولدارم، اما من حتی ماشین هم نداشتم و ماشین‌های مدل بالا را ساعتی کرایه می‌کردم. وقتی از آنها خواستگاری می‌کردم، قبول می‌کردند بعد هم به بهانه‌های مختلف پول از آنها می‌گرفتم و فرار می‌کردم.

چطور وارد باند سرقت شدی؟

من فقط راکب موتورسیکلت هستم. به من می‌گویند بهروز رالی از بس که دست‌فرمانم خوب است. به زندان که افتادم، با سردسته باند که صاحب خانه ویلایی بود، آشنا شدم. وقتی متوجه شد دست‌فرمانم خیلی خوب است، در همان زندان استخدامم کرد و گفت بعد از آزادی به سراغم بیا تا با اعضای دیگر باند به سرقت بروی. خودش البته فقط سارقان و خلافکاران را دور هم جمع می‌کرد و طراح نقشه سرقت بود. باورتان می‌شود اتاق‌های خانه را ساعتی اجاره می‌دهد تا خلافکاران در آنجا مواد مصرف کنند و نقشه‌های سرقت‌شان را بکشند و همدست برای سرقت‌ها و کار‌های خلاف‌شان پیدا کنند.

همدستانت می‌گویند تو فقط روز‌های زوج برای سرقت می‌رفتی دلیل خاصی دارد؟

روز‌های زوج برای من شانس می‌آورد. هر دو باری که بازداشت شدم، در روز فرد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
باند سرقت مواد مخدر زنان مردان خلافکاران مسروقه اموال
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مخالفان کشت خشخاش هشدار دادند
اعدام مجرمان مواد مخدر را متوقف کنید
تمایل زنان و مردان به داشتن همسر جوان‌تر
۹۰ سال پیش؛ دردسر کلاه‌گذاری زنان تهران
نقش روابط انسانی در مهار وسوسه مصرف مواد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
1
پاسخ
چقدررر بدم میاد از این پیرزن پیرمرد گفتنتون
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۶۶ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005cAV
tabnak.ir/005cAV