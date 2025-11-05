کارآگاه بازی پیرزن همسایه باند سرقت را لو داد

به گزارش تابناک؛ روزنامه ایران نوشت: به دنبال این تماس، مأموران راهی محل شده و با زیر نظر گرفتن خانه ویلایی و پس از هماهنگیهای قضایی وارد عمل شده و با ورود به خانه، سه مرد را دستگیر کردند و مشخص شد این محل پاتوق خلافکاران است. در بازرسی از خانه مقداری اموال مسروقه و مواد مخدر کشف شد.
ورود به باند به خاطر دست فرمان
بهروز یکی از متهمانی است که در پاتوق موادفروشان بازداشت شده است. وی درباره سابقه کیفری خود گفت: «یک مورد کلاهبرداری دارم. البته خانمها خودشان به من پول میدادند.»
یعنی چی؟
در فضای مجازی یا میهمانیها با دخترها آشنا میشدم و وقتی سر و وضعم را میدیدند، فکر میکردند پولدارم، اما من حتی ماشین هم نداشتم و ماشینهای مدل بالا را ساعتی کرایه میکردم. وقتی از آنها خواستگاری میکردم، قبول میکردند بعد هم به بهانههای مختلف پول از آنها میگرفتم و فرار میکردم.
چطور وارد باند سرقت شدی؟
من فقط راکب موتورسیکلت هستم. به من میگویند بهروز رالی از بس که دستفرمانم خوب است. به زندان که افتادم، با سردسته باند که صاحب خانه ویلایی بود، آشنا شدم. وقتی متوجه شد دستفرمانم خیلی خوب است، در همان زندان استخدامم کرد و گفت بعد از آزادی به سراغم بیا تا با اعضای دیگر باند به سرقت بروی. خودش البته فقط سارقان و خلافکاران را دور هم جمع میکرد و طراح نقشه سرقت بود. باورتان میشود اتاقهای خانه را ساعتی اجاره میدهد تا خلافکاران در آنجا مواد مصرف کنند و نقشههای سرقتشان را بکشند و همدست برای سرقتها و کارهای خلافشان پیدا کنند.
همدستانت میگویند تو فقط روزهای زوج برای سرقت میرفتی دلیل خاصی دارد؟
روزهای زوج برای من شانس میآورد. هر دو باری که بازداشت شدم، در روز فرد بود.