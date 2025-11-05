قیمت خرید آپارتمان ۲خوابه در غرب تهران + جدول

بازار مسکن در غرب تهران این روزها تحتتأثیر موج تازهای از افزایش قیمتها قرار گرفته و خریداران با واقعیتی مواجهاند که نشان میدهد فاصله میان بودجه متقاضیان و نرخ پیشنهادی مالکان بیش از گذشته شده است، به ویژه در واحدهای میانمتراژ که معمولاً پرتقاضاترین گزینه برای خرید هستند.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ روند معاملات در ماههای اخیر نشان میدهد که واحدهای نوساز و حتی خانههای با عمر کمتر از ۱۰ سال، با قیمتهایی عرضه میشوند که پیشتر تنها در مناطق شمالی پایتخت مشاهده میشد.
این موضوع نشاندهنده تغییر کانون تورم مسکن از مناطق لوکس به مناطق پرتردد و پرجمعیتتر غرب تهران است، جایی که تنوع واحدهای مسکونی و سهولت دسترسی به بزرگراهها در سالهای گذشته عامل تقویت تقاضا بوده، اما اکنون خود به محرکی برای افزایش شدید قیمت تبدیل شده است.
طبق جدیدترین بررسیهای صورت گرفته از بازار مسکن تهران قیمت خرید مسکن در غرب پایتخت به شرح زیر است:
در «صادقیه» یک واحد ۱۲۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۹، با قیمت ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
واحد دیگری به متراژ ۱۰۵ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۶، در «پونک» با قیمت ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.
همچنین، در «چیتگر» یک واحد ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷، با قیمت ۱۰ میلیارد تومان معامله میشود.
واحد دیگری در به متراژ ۸۰ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، در «تهرانسر» ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.