۹۰ سال پیش؛ دردسر کلاه‌گذاری زنان تهران

۹۰ سال پیش تهیه کلاه برای استفاده در معابر عمومی به یک مسئله و غدغه مهم برای شهروندان ایرانی به خصوص زنان تبدیل شده بود.
۹۰ سال پیش؛ دردسر کلاه‌گذاری زنان تهران
 به دنبال سخت‌گیری‌های اداری و انتظامی در آبان ۱۳۱۴ برای بر سر گذاشتن کلاه لبه دار توسط مردم قبل از اعلام قانون کشف حجاب، خرید و استفاده از آن در بین ایرانیان به یک چالش به خصوص برای زنان طبقه متوسط تبدیل شده بود.
 
به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین، روزنامه اطلاعات ۱۴ آبان ۱۳۱۴ مطلبی به نقل از روزنامه ستاره جهان منتشر کرده که در آن به فروش کلاه در مغازه‌های سیگار فروشی خیابان ناصرخسرو اشاره شده است. این مطلب را به همراه آگهی‌های متنوع فروش کلاه روزنامه اطلاعات را بخوانید و عکسی از زنان عضو کانون زنان ایران در همان روز‌ها با کلاه لبه دار زنانه تماشا کنید.
