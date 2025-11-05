میلی صفحه خبر لوگو بالا
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند

اعضای تیم ملی والیبال مردان کشورمان به یاد و در سوگ صابر کاظمی ملی پوش تازه درگذشته خود بازوبند مشکی بر بازو خواهند بست.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۵۵
| |
5217 بازدید
|
۱۱
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند

ملی پوشان والیبال کاروان ورزشی اعزامی ایران به ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، امروز (چهارشنبه) در حالی به مصاف تیم ملی بحرین می‌روند که خانواده ورزش ایران بامداد امروز در سوگ از دست دادن صابر کاظمی ملی پوش شایسته و جوان خود نشست و عزادار شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به همین مناسبت اعضای تیم ملی والیبال ایران پیش از بازی با تیم بحرین با حمل تصویری از آن زنده یاد وارد زمین می شوند و به نشانه همدردی با خانواده کاظمی و جامعه بزرگ ورزش بخصوص والیبال ایران با بازوبند مشکی به میدان می‌روند.

گفتنی است، صابر کاظمی ملی پوش 26 ساله والیبال ایران چند روز پیش و در کشور قطر به دلیل یک حادثه که هنوز ابعاد دقیق آن مشخص و اعلام نشده به کما رفت و پس از انتقال به تهران بامداد امروز چشم از جهان گشود.

سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
گزارش خطا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
10
پاسخ
روحش شاد. انشا ءاله خدا به دل داغدار پدر و مادرش آرامش عطا کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
3
پاسخ
چشم از جهان فرو بست. خدایش بیامرزاد
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
2
پاسخ
قدر آیینه بدانید چو هست ؛ نه در آن وقت که افتاد و شکست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
3
پاسخ
روحش شاد. خدا به حق حضرت زهرا به خانوادش و پدرش صبر بده
سحر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
4
پاسخ
روحش قرین رحمت الهی
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
1
پاسخ
چشم درجهان اصلی گشود
عارف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
روحت شاد صابر عزیز ملت ایران هرگز سرویس های ویرانگر شمارا ازیاد نخواهد برد ایمان پشت پناهت باشه بزرگمرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
روحش شاد یادش گرامی
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
بازیکن عالی بود خدا رحمتش کنه خیلی ناراحتم خدا ب خانوادش صبر بده
خودمم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
0
پاسخ
ای خاک اگر قلب تورا بشکافند صد گوهر قیمتی که در سینه توست
روحت شاد صابر حیف بودی
