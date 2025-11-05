ملی پوشان والیبال کاروان ورزشی اعزامی ایران به ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، امروز (چهارشنبه) در حالی به مصاف تیم ملی بحرین می‌روند که خانواده ورزش ایران بامداد امروز در سوگ از دست دادن صابر کاظمی ملی پوش شایسته و جوان خود نشست و عزادار شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به همین مناسبت اعضای تیم ملی والیبال ایران پیش از بازی با تیم بحرین با حمل تصویری از آن زنده یاد وارد زمین می شوند و به نشانه همدردی با خانواده کاظمی و جامعه بزرگ ورزش بخصوص والیبال ایران با بازوبند مشکی به میدان می‌روند.

گفتنی است، صابر کاظمی ملی پوش 26 ساله والیبال ایران چند روز پیش و در کشور قطر به دلیل یک حادثه که هنوز ابعاد دقیق آن مشخص و اعلام نشده به کما رفت و پس از انتقال به تهران بامداد امروز چشم از جهان گشود.