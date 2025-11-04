میلی صفحه خبر لوگو بالا
گریم پژمان جمشیدی جنجالی شد + عکس

سیامک مردانه کارگردان مجموعه «محکوم» درباره گریم متفاوت پژمان جمشیدی در قسمت‌های مختلف این سریال توضیحاتی داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۲۰
| |
736 بازدید

گریم پژمان جمشیدی جنجالی شد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سیامک مردانه در پاسخ به پرسشی درباره تصاویر وایرال‌شده از تغییر راکورد بازیگران «محکوم» بیان می‌کند: ما قصور خودمان را می‌پذیریم. زمانی که پروژه قبلی آقای پژمان جمشیدی تمام شد و به ما اضافه شدند، اندازه ریش و موی ایشان با آن چیزی که مد نظر ما بود، خیلی متفاوت بود، ولی اصطلاحا کنتور بازیگر باز شده بود و ما باید ایشان را جلوی دوربین می‌بردیم و تا زمانی که اندازه ریش ایشان به آن اندازه مد نظر ما برسد، سکانس‌هایی گرفته شد و رج‌زنی شد که متاسفانه این سکانس‌ها در کل سریال جا داده شده.

او اظهار می‌کند: ما هم نگران این ماجرا بودیم و رفته‌رفته نگران‌تر شدیم، ولی به هر جهت موتور قطار پروژه به حرکت درآمده بود و دیگر نمی‌شد متوقفش کرد، چون هزینه سرسام‌آوری به اثر تحمیل می‌کرد. گروه گریم، منشی صحنه و حتی خود من در این اتفاق مقصر و موثریم. ما فکر نمی‌کردیم این اتفاق این‌طور و به این شدت بیفتد. باید بیشتر مراقبت می‌کردم.

او در پایان می‌گوید: از همه کسانی که در این مسیر، من را همراهی کردند، تشکر می‌کنم، علی‌الخصوص هادی بهروز که صبورانه من را سر صحنه کمک و همراهی می‌کرد.

