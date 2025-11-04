میلی صفحه خبر لوگو بالا
وقوع انفجار مقابل شهرداری رباط‌کریم

فرماندار رباط‌کریم از وقوع انفجار مقابل ساختمان شهرداری این شهر خبر داد.
وقوع انفجار مقابل شهرداری رباط‌کریم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فرماندار رباط‌کریم با اشاره به وقوع انفجار مقابل ساختمان شهرداری این شهر، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد صدای مهیب شنیده‌شده ناشی از انفجار یک شی ناشناس بوده و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی به‌دنبال نداشته است.

رضا آقاعلیخانی سه‌شنبه شب در این رابطه گفت: ساعاتی پیش صدای انفجار در مقابل ساختمان شهرداری رباط‌کریم شنیده شد.

وی ادامه داد که خوشبختانه هیچ‌گونه تلفاتی یا خسارتی در پی نداشته است.

فرماندار رباط‌کریم یادآور شد: تیم‌های تخصصی انتظامی و امنیتی در حال بررسی دقیق صحنه و جمع‌آوری مستندات هستند تا علت دقیق حادثه مشخص شود.

رباط کریم شهرداری انفجار صدای انفجار انفجار مهیب
