به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فرماندار رباط‌کریم با اشاره به وقوع انفجار مقابل ساختمان شهرداری این شهر، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد صدای مهیب شنیده‌شده ناشی از انفجار یک شی ناشناس بوده و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی به‌دنبال نداشته است.

رضا آقاعلیخانی سه‌شنبه شب در این رابطه گفت: ساعاتی پیش صدای انفجار در مقابل ساختمان شهرداری رباط‌کریم شنیده شد.

وی ادامه داد که خوشبختانه هیچ‌گونه تلفاتی یا خسارتی در پی نداشته است.

فرماندار رباط‌کریم یادآور شد: تیم‌های تخصصی انتظامی و امنیتی در حال بررسی دقیق صحنه و جمع‌آوری مستندات هستند تا علت دقیق حادثه مشخص شود.