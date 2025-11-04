میلی صفحه خبر لوگو بالا
سپاهان مقابل تیم ده نفره از شکست گریخت!

تیم فوتبال سپاهان ایران با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل نماینده ترکمنستان به تساوی رسید.
سپاهان مقابل تیم ده نفره از شکست گریخت!

به گزارش تابناک شاگردان نویدکیا در ورزشگاه نقش جهان مقابل تیم فوتبال آخال ترکمنستان با نتیجه ۲بر ۲ به تساوی رسیدند و در رتبه دوم جدول باقی ماندند.

گل اول این بازی در دقیقه ۸ توسط آرش رضاوند روی پاس عالی آریا یوسفی به ثمر رسید، در ادامه و در دقیقه ۲۸ میرزایف بازیکن آخال موفق شد در یک ضد حمله عالی دروازه حسینی را باز کند، در ادامه تیم فوتبال آخال با ارائه یک نمایش عالی موفق شد در دقیقه ۶۲ به گل دوم بازی دست پیدا کند، اما ۳ دقیقه بعد آخال ده نفره شد، در ادامه تلاش شاگردان نویدکیا جواب داد  و سرانجام در دقیقه ۹۷ محمد عسگری بازی را به تساوی کشاند و این دیدار با همین نتیجه به اتمام رسید.

سپاهان ایران با کسب ۴ امتیاز از ۳بازی در رتبه دوم جدول قرار دارد.

tabnak.ir/005c9d