فیلترینگ» در عمل موثر بوده است؟

پاسخ یک نماینده به پرسش اساسی درباره «فیلترینگ»

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فضای مجازی هیچ کس در ایران چه مسئول و چه مردم قطع نیست؛ تنها تفاوتی که وجود دارد این بوده که خیلی از مدیران به صورت رایگان متصل هستند اما مردم برای اتصال به پلتفرم های خارجی باید هزینه بپردازند.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۹۰
| |
286 بازدید
پاسخ یک نماینده به پرسش اساسی درباره «فیلترینگ»

به گزارش تابناک، مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تاثیراتی که فیلترینگ بر روی ایجاد نگاه طبقاتی در جامعه داشته است، بیان کرد: در خصوص فیلترینگ سوالی که برای خود من مطرح است، این بوده که الان در جامعه همه از فضای مجازی و پلتفرم های خارجی استفاده می کنند. هیچ کس فیلتر نیست؛ چه در واتس اپ، چه در تلگرام، چه در اینستاگرام.

مسئولان نظام از پلتفرم های خارجی استفاده می کنند

وی در ادامه اظهار کرد: حتی مسئولان نظام هم همه از پلتفرم های خارجی استفاده می کنند، اما موضوعی که وجود دارد این است که بخش عمده‌ای از مردم، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. حالا مسئولان به شیوه دیگری متصل می‌شوند اما مردم عملا از فیلترشکن‌ها استفاده می کنند. این موضوع باید در کشور حل شود. من هم رد نمی کنم؛ بالاخره مباحث امنیتی وجود دارد اما باید یک راهکار پیدا شود.

پلتفرم های خارجی بازار کار بخشی از جامعه هستند

سخنگوی فراکسیون مستقلین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر قرار است پلتفرم های خارجی قطع شود باید برای همه قطع شود، بیان کرد: برای همه قطع کنیم. مسئول و غیر مسئول. اینگونه نباشد که توسط فیلترشکن‌ها که منافع یک عده آدم را تامین می کند، مردم مجبور باشند هزینه کنند تا بتوانند به پلتفرم ها دسترسی داشته باشند. این منافع به جیب یک عده آدم خاص می رود. بنده نمی‌خواهم پلتفرم‌های داخلی را رد کنم. واقعیت این است که فضای مجازی و پلتفرم‌ها بازار کار هستند. 

پلتفرم های داخلی نتوانسته‌اند به نیاز صد در صدی جامعه پاسخ دهند

وی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از اقتصاد کشور توسط پلتفرم ها اداره می شود، خاطر نشان کرد: پس قطع کردن آن درست نیست. باید یک راه حلی پیدا کنیم که هزینه متوجه مردم نشود. پلتفرم‌های داخلی هم زمانی که شروع کردند؛ ایتا و بله. نمی خواهم بگویم که نتوانستند نیاز مردم را برطرف کنند اما نیاز صد درصدی مردم هم در مقایسه با پلتفرم های خارجی نتوانستند به شکل کامل تامین کنند.

اگر قرار است پلتفرم های خارجی قطع شود باید برای همه قطع شود

وی افزود: بنابراین فضای مجازی هیچ کس در ایران چه مسئول و چه مردم قطع نیست. تنها تفاوتی که وجود دارد این بوده که خیلی از مدیران به صورت رایگان (بدون هزینه کردن برای فیلترشکن) متصل هستند اما مردم برای اتصال به پلتفرم‌های خارجی باید از یکسری فیلترشکن‌هایی که وارداتی هستند و عده‌ای افراد مشخص از آن منفعت می‌برند، با پرداخت هزینه استفاده کنند. اگر قرار است قطع شود برای همه قطع باشد.

ممکن است فیلترشکن‌ها از بعد امنیتی خطرناک‌تر باشند

وی در ادامه با اشاره اینکه عده ای عنوان می کنند که فیلترشکن ها از زوایای امنیتی خطرناک‌تر هستند، بیان کرد: من نمی دانم این شنیده‌های من چقدر درست است. اگر واقعا از بعد امنیتی خطرناک تر هستند و هزینه هم برای آن میشود باید تدبیری صورت بگیرد. یا باید کامل قطع شود یا این هزینه‌ای را که مردم برای دسترسی به پلتفرم‌ها پرداخت می‌کنند و به جیب عده‌ای صاحب منافع می‌رود، حذف کنیم.

