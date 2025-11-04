رئیس مرکز «سیمافیلم» در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به پرونده پژمان جمشیدی ادامه سریال «زیرخاکی» را می سازید توضیح داد: پرونده «زیرخاکی» به هیچ وجه بسته نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مهدی نقویان، رئیس مرکز «سیمافیلم»، درباره وضعیت سریال‌های پژمان جمشیدی در تلویزیون گفت: امیدوارم مشکل پژمان جمشیدی رفع بشود. خود او هم گفت تابع قوانین است؛ به‌نظرم بیش از اندازه موضوع پرونده این بازیگر را بزرگ کردند.

وی افزود: ما برای بازپخش سریال‌های این بازیگر مشکلی نداریم. پروندۀ «زیرخاکی» به هیچ وجه بسته نیست. اصلاً به این موضوع فکر نکردیم که چون این بازیگر پرونده دارد، ما «زیرخاکی» را کنار بگذاریم.

تقویان ادامه داد: البته «زیرخاکی» درحال حاضر سریالی نیست که در صف تولید باشد که بخواهیم تولید کنیم و به‌خاطر این مسائل مشکل داشته باشیم.

گفتنی است، چهارشنبه ۲۹ مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شد.

چند روز بعد وکیل پژمان جمشیدی از صدور قرار وثیقه برای این بازیگر سینما خبر داد و گفت: این پرونده اوایل امسال مطرح شده بود و اکنون در مرحله تحقیقات قرار دارد.