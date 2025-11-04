مدیر برنامههای علیرضا جهانبخش میگوید: «خیلی از بازیکنانی که در سطح بالا بازی کردهاند این درک را دارند که گاهی لازم است بازیکن محیط را تغییر دهد. از طرفی جهانبخش به دنبال انتخابی بود که چالش باشد.»
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بالاخره تاریخ انقضای یکی از عجایب فوتبال ایران فرا رسید. در حالی که سه ماه از آغاز فصل جدید رقابتهای باشگاهی سپری شده، علیرضا جهانبخش به خانهنشینی خودخواسته حدود ۶ ماهه خود پایان داد تا در سال منتهی به جام جهانی، بیش از این در تیررس انتقادات و پرسشها قرار نگیرد.
کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در دو اردوی اخیر تیم ملی (تورنمنت کافا در شهریورماه و بازیهای دوستانه با روسیه و تانزانیا در مهرماه) در حالی که بدون تیم بود، از سوی امیر قلعهنویی به اردو دعوت شد و همین موضوع باعث انتقاداتی از سرمربی تیم ملی و البته جهانبخش شد.
با تمام این اوصاف، خبری روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت مبنی بر اینکه تیم جدید علیرضا جهانبخش مشخص شد؛ دندر بلژیک. البته که چنین انتخابی از سوی کاپیتان ۳۲ ساله تیم ملی چندان با استقبال افکار عمومی مواجه نشد و دلیلش هم مشخص است. دندر در حال حاضر با انجام ۱۳ بازی، کسب تنها ۴ امتیاز و تفاضل ۱۵- در رده آخر جدول ۱۶ تیمی لیگ بلژیک است. دندر با فاصله ۷ امتیازی نسبت به تیم رده پانزدهم که آنتورپ است، قعرنشین است و همین موضوع انتخاب جهانبخش را با سوالاتی مواجه کرد. آن هم در شرایطی که همین چند روز پیش مدیر برنامههای او در مصاحبهای اعلام کرد که کاپیتان تیم ملی از آلمان، هلند و بلژیک پیشنهاد دارد و در آستانه انتخاب نهایی است.
حال سؤال این است که چطور علیرضا جهانبخش در نهایت تصمیم گرفت پیراهن تیم قعرنشین لیگ بلژیک را برتن کند که با توجه به شرایط موجود، کاندیدای جدی سقوط است. امیر هاشمیمقدم، مدیر برنامههای علیرضا جهانبخش در این باره به تابناک گفت: «علیرضا از تیمی از آلمان هم پیشنهاد جدی داشت، اما باید برای آن صبر میکردیم چون این تیم به تازگی دچار تغییراتی در مدیریت باشگاه و کادرفنی شده. درباره پیشنهاداتی از هلند هم مسئله این بود که علیرضا ۹ سال در فوتبال این کشور بازی کرده و آیا میخواهد در این محیط بماند یا ترجیح میدهد اتمسفر دیگری را تجربه کند که نظر خودش این بود دیگر در هلند بازی نکند.»
او درباره سؤالی مبنی بر اینکه آیا جهانبخش نگران رزومهاش در صورت سقوط تیم بلژیکی نیست؟ چنین پاسخ داد: «مطمئن باشید بازیکنی مثل علیرضا جهانبخش به راحتی تصمیم نمیگیرد. در ضمن من فکر نمیکنم دندر سقوط کند. ما با هم ۶-۷ بازی این تیم را نگاه کردیم. تیم جوانی هستند که مشکل اصلیاش در گلزنی است و برای همین اصرار داشتند بازیکن باتجربهای چون علیرضا را داشته باشند. با اینکه انتهای جدول است اما تیم پتانسیل خوبی دارد و با اشتباهات کوچک در چند بازی نتیجه را واگذار کرده است.»
امیر هاشمیمقدم افزود: «خیلی از بازیکنانی که در سطح بالا بازی کردهاند این درک را دارند که گاهی لازم است بازیکن محیط را تغییر دهد. از طرفی جهانبخش به دنبال انتخابی بود که چالش باشد وگرنه حدود ۲ ماه پیش یکی از تیمهای خوب بلژیک پیشنهاد داد، اما با این تیم نهایتاً اتفاق خاصی نمیافتاد. حالا اگر دندر بتواند خود را در جدول بالا بکشد، چالش خوبی برای جهانبخش محسوب میشود.»
مدیر برنامههای کاپیتان تیم ملی فوتبال در ادامه به پیشنهاداتی که جهانبخش داشته، اشاره کرد: «علیرضا خیلی راحت میتوانست در هلند بماند و دو تیم او را میخواستند. حتی وقتی در مسیر رفتن به بلژیک بودیم، مسئول یکی از تیمها تماس گرفت و پیگیر جهانبخش شد. او از بهترین تیمهای رومانی و صربستان پیشنهاد داشت. همین چند روز پیش یکی از تیمهای روسیه پیشنهاد مالی بسیار بالایی داد. همانطور که میدانید علیرضا مدتی پیش تا امضای قرارداد با تیم اماراتی رفت اما در نهایت تصمیمش این بود که در سطح اول فوتبال اروپا بازی کند و چالش داشته باشد. من ذهنیتها را متوجه میشوم و مسائلی که رسانهها یا هواداران میگویند را درک میکنم، اما مسئله مهم این است که بازیکن چه میخواهد. علیرضا به هیچ عنوان روی اجبار انتخاب نکرد و تا دلتان بخواهد موقعیت برای انتخاب داشت.»
با این توضیحات مدیر برنامههای علیرضا جهانبخش، اما این سؤال بی جواب ماند که چرا کاپیتان تیم ملی فوتبال نزدیک به نیم فصل از رقابتهای اروپایی، بدون تیم ماند و در نهایت به تیمی پیوسته که در انتهای جدول لیگ بلژیک است.