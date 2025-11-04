تهدید بازیکنان استقلال جدی شد

به گزارش تابناک، بازیکنان تیم استقلال خوزستان در واکنش به برخی وعده‌های عملی‌ نشده، با انتشار استوری مشترکی موضع صریح خود را اعلام کردند.

در این پیام آمده است:

«سلام و درود به مردم شریف، صبور و بزرگ خوزستان؛ ما فرزندان کوچک و سربازان شما، تا امروز تنها برای شادی دل شما مردم نجیب خوزستان پا به میدان گذاشتیم و با تمام غیرت و توان، فقط به عشق نام خوزستان جنگیدیم. ما تا امروز به حرمت مردم و خاک خوزستان سکوت کردیم، اما این سکوت از امروز شکسته می‌شود.»

بازیکنان در ادامه تأکید کرده‌اند:

«تا زمانی که وعده‌ها عملی نشود، نه تمرین خواهیم کرد و نه در مسابقات حاضر می‌شویم.»