میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی

دادستانی تهران اعلام کرد پیامک‌های حاوی لینک با عنوان «ثبت شکوائیه علیه شما» جعلی بوده و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی ارسال می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۷۰
| |
321 بازدید
هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دادستانی تهران به آگاهی عموم شهروندان می‌رساند: پیامک‌هایی با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» «ارسال پرونده به اجرای احکام»، «اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی» و پیام‌های دیگری با این مضموم به همراه لینک جعلی مشاهده پرونده، با سرشماره‌های تلفن همراه برای برخی از شهروندان ارسال می‌شود. این پیامک‌ها کاملاً جعلی و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.

شایان ذکر است اطلاع رسانی رسمی قوه قضاییه در خصوص ابلاغیه‌ها، احضاریه‌ها و سایر امور مربوط به پرونده‌های قضایی صرفاً از طریق سرشماره اختصاصی «ADLIRAN» انجام می‌شود.

همچنین قوه قضاییه از هیچ شماره تلفن همراه یا پیام رسان شخصی برای اطلاع رسانی استفاده نمی‌کند و تمامی مکاتبات و ابلاغیه‌های رسمی فقط از طریق سامانه ثنا به نشانی (SANA.ADLIRAN.IR) در دسترس شهروندان قرار دارد؛ لذا اکیداً درخواست می‌شود:

۱. به هیچ عنوان روی لینک‌های موجود در این پیامک‌ها کلیک نکنند.

۲. در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی ضمن حذف فوری آن از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا بانکی خود خودداری کنند.

۳. موارد مشکوک را از طریق پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir گزارش دهند.

دادستانی تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری عمومی، اعلام می‌دارد که تمامی اطلاع رسانی‌های رسمی و معتبر قضایی صرفاً از بستر‌های زیر صورت می‌پذیرد:

•سرشماره پیامکی: ADLIRAN

•درگاه اینترنتی: adliran.ir

•سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا): sana.adliran.ir

از شهروندان درخواست می‌شود اطلاع رسانی این توصیه مهم را به آشنایان خود نیز منتقل نمایند تا از بروز هر گونه سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.

دادستانی تهران با تاکید بر اینکه صیانت از امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندان، به ویژه در حوزه امنیت اقتصادی و مالی، از اولویت‌های قطعی دستگاه قضایی است اعلام می‌دارد: هرگونه اقدام مجرمانه در قالب ارسال پیامک‌های جعلی، فریب سایبری یا سو استفاده از هویت نهاد‌های رسمی، تعرض آشکار به حقوق مردم محسوب شده و مرتکبان این اعمال تحت پیگرد فوری و قاطع قرار خواهند گرفت.

دادستانی تهران هشدار می‌دهد که هیچگونه تسامح یا اغماضی در برخورد با عوامل این گونه اقدامات وجود نخواهد داشت و پرونده‌های مربوط، با قید فوریت و در چار چوب قوانین، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هشدار دادستانی پیامک جعلی
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ورود دادستانی به پرونده سقوط دختر دانشجو
توییت جعلی از مجری سی‌ان‌ان برای جنگ روانی در ایران
هشدار آمریکا به بغداد درباره یک عملیات نظامی در منطقه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
مهسا حجازی از استایل جدیدش رونمایی کرد
حرکت شگفت انگیز یک جوان ایرانی با فریزبی
هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی
این خودرو ۲۰ برابر گران‌تر از مدل صفر در دبی! / اوراقی در تهران، گرانتر از فول آپشن صفر در دبی
هوای تهران از این تاریخ دوباره گرم می‌شود!
پیام وزیر امور خارجه در پی وقوع زلزله در افغانستان
تهدید بازیکنان استقلال جدی شد
هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی
افشاگری درباره بدهی 500000 میلیاردی بانک آینده
غول ژاپنی اسرائیل را ترک می‌کند
وزارت جهاد و دامپزشکی هشدار فائو برای تب برفکی را نادیده گرفتند/درخواست از قوه قضائیه برای برخورد قانونی با ترک فعل صورت گرفته/ ۷ میلیون لیتر شیر از دست رفت
تلاش‌ها برای یافتن تلفن‌همراه دادستان نظامی
بابک زنجانی فرعون داخلی است، بدهی‌اش را نداده و تلگرام را هم گرفته!
تصمیمی پرهزینه برای سازمان تأمین اجتماعی با دست فرمان آقای وزیر/ مجلس دوباره مخالفت می‌کند؟
انفجار در مقر الحشد الشعبی در جنوب بغداد
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۹۶ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۹ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c90
tabnak.ir/005c90