میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تلاش‌ها برای یافتن تلفن‌همراه دادستان نظامی

در پی بازداشت دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل افشای ویدئوی شکنجه اسرای فلسطینی و اعلام مفقودی تلفن همراه خود، عملیات جست‌وجوی گسترده نیروهای امنیتی اسرائیل برای یافتن آن آغاز شده است، گفته می‌شود این تلفن همراه حاوی اطلاعات حیاتی و مهم ارتش رژیم صهیونیستی است.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۶۶
| |
1036 بازدید
تلاش‌ها برای یافتن تلفن‌همراه دادستان نظامی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ همزمان با بازداشت دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل افشای ویدوی شکنجه اسرای فلسطینی در زندان «ساده تیمن» و اعلام او مبنی بر مفقودشدن تلفن همراه خود، عملیات جستجوی نیرو‌های امنیتی برای یافتن آن ادامه دارد.

مقامات امنیتی صهیونیستی در تازه‌ترین اقدام از غواصان اسرائیلی خواسته‌اند که تلفن همراه «یفعت تومر یروشلیمی»، دادستان نظامی را در دریای ساحل هرتصلیا جست‌و‌جو کنند. آنها تأکید کردند که دادستان نظامی که دو روز پیش مفقود شده بود، به عمد تلفن همراه خود را به دریا انداخته است.

هراس اسرائیل از افشای اطلاعات حیاتی ارتش/ تلاش‌ها برای یافتن تلفن همراه دادستان نظامی

گفته می‌شود تلفن همراه دادستان نظامی حاوی اطلاعات حیاتی و مهم درباره افشای شکنجه اسرای فلسطینی است. افزون بر این مقامات رژیم صهیونیستی می‌گویند، پیدا کردن تلفن همراه او برای شناسایی مظنونان دیگری که هنوز دستگیر نشده‌اند، بسیار مهم است.

با این حال، ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک) هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده‌اند.

همزمان روزنامه «معاریو» نیز گزارش داد که «عیتان ناخوم»، بازرگان اسرائیلی و واردکننده دستگاه‌های فلزیاب، در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرده است که برای فردی که تلفن همراه را پیدا کند، پاداشی به ارزش صد هزار شِکِل (بیش از ۳۰ هزار دلار) در نظر گرفته است.

 رسانه‌های صهیونیستی به تازگی اعلام کردند که دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی توسط «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به احتمال دست‌داشتن در افشای ویدیوی شکنجه اسرای فلسطینی برکنار شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دادستان نظام گوشی همراه ارتش رژیم صهیونیستی شاباک
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر ناگهانی مقام آمریکایی به اراضی اشغالی
رژیم صهیونیستی عددی نیست که بخواهد با ایران بجنگد
پارلمان اسرائیل کلید سانسور فراگیر را زد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
مهسا حجازی از استایل جدیدش رونمایی کرد
حرکت شگفت انگیز یک جوان ایرانی با فریزبی
هوندا ZR-V e:HEV؛ منطق ژاپنی در کالبد چینی
این خودرو ۲۰ برابر گران‌تر از مدل صفر در دبی! / اوراقی در تهران، گرانتر از فول آپشن صفر در دبی
هوای تهران از این تاریخ دوباره گرم می‌شود!
پیام وزیر امور خارجه در پی وقوع زلزله در افغانستان
تهدید بازیکنان استقلال جدی شد
هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی
افشاگری درباره بدهی 500000 میلیاردی بانک آینده
غول ژاپنی اسرائیل را ترک می‌کند
وزارت جهاد و دامپزشکی هشدار فائو برای تب برفکی را نادیده گرفتند/درخواست از قوه قضائیه برای برخورد قانونی با ترک فعل صورت گرفته/ ۷ میلیون لیتر شیر از دست رفت
تلاش‌ها برای یافتن تلفن‌همراه دادستان نظامی
بابک زنجانی فرعون داخلی است، بدهی‌اش را نداده و تلگرام را هم گرفته!
تصمیمی پرهزینه برای سازمان تأمین اجتماعی با دست فرمان آقای وزیر/ مجلس دوباره مخالفت می‌کند؟
انفجار در مقر الحشد الشعبی در جنوب بغداد
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۹۶ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۹ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c8w
tabnak.ir/005c8w