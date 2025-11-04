به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ همزمان با بازداشت دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل افشای ویدوی شکنجه اسرای فلسطینی در زندان «ساده تیمن» و اعلام او مبنی بر مفقودشدن تلفن همراه خود، عملیات جستجوی نیروهای امنیتی برای یافتن آن ادامه دارد.
مقامات امنیتی صهیونیستی در تازهترین اقدام از غواصان اسرائیلی خواستهاند که تلفن همراه «یفعت تومر یروشلیمی»، دادستان نظامی را در دریای ساحل هرتصلیا جستوجو کنند. آنها تأکید کردند که دادستان نظامی که دو روز پیش مفقود شده بود، به عمد تلفن همراه خود را به دریا انداخته است.
هراس اسرائیل از افشای اطلاعات حیاتی ارتش/ تلاشها برای یافتن تلفن همراه دادستان نظامی
گفته میشود تلفن همراه دادستان نظامی حاوی اطلاعات حیاتی و مهم درباره افشای شکنجه اسرای فلسطینی است. افزون بر این مقامات رژیم صهیونیستی میگویند، پیدا کردن تلفن همراه او برای شناسایی مظنونان دیگری که هنوز دستگیر نشدهاند، بسیار مهم است.
با این حال، ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک) هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکردهاند.
همزمان روزنامه «معاریو» نیز گزارش داد که «عیتان ناخوم»، بازرگان اسرائیلی و واردکننده دستگاههای فلزیاب، در گفتوگویی رادیویی اعلام کرده است که برای فردی که تلفن همراه را پیدا کند، پاداشی به ارزش صد هزار شِکِل (بیش از ۳۰ هزار دلار) در نظر گرفته است.
رسانههای صهیونیستی به تازگی اعلام کردند که دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی توسط «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به احتمال دستداشتن در افشای ویدیوی شکنجه اسرای فلسطینی برکنار شده است.