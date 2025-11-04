مراکش تیم بزرگ است و ببینید با چه تیم های تاپی در دنیا بازی کرده است. همه بازیکنانش لژیونر هستند. امروز روز سختی برای آنها بود. امروز اسیر تلاش بچه های ما شدند.

به گزارش تابناک، سرمربی تیم‌ملی فوتسال بعد از نخستین بازی در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و تساوی برابر مراکش گفت: دو تیم تاپ یک بازی قشنگ و با کیفیت انجام دادیم. آخرین لحظه باید دقت بیشتری می کردیم. از بچه ها واقعا راضی هستم. این بازی به فراموشی می سپاریم. زورمان به یک چیزهایی نمی رسد. این چیزها حاشیه است و ولش کنید. چیزی مقدس تر از پرچم نیست. با قدرت تلاش می کنیم. داور سطح بالا برای دو تیم تاپ را نداشت.

وی افزود: توپ به دست بازیکن خورد و خودش دید و باعث گل شد. دیگر جزیی از بازی بود و تمام شد. مراکش تیم بزرگ است و ببینید با چه تیم های تاپی در دنیا بازی کرده است. همه بازیکنانش لژیونر هستند. امروز روز سختی برای آنها بود. امروز اسیر تلاش بچه های ما شدند.

شمسایی ادامه داد: با افغانستانی بازی داریم که مربی اش رفیق ماست. بازیکنانش در لیگ ایران بازی می کنند. بازی سختی است. یکی از رقبای ما در جام ملت های آسیا هستند و می رویم که بهترین نتیجه را بگیریم.