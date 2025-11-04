پزشکیان اسامی موافقان ادامه فیلترینگ را اعلام کند

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ انتقادات از عدم برداشته شدن گام دوم رفع فیلترینگ و ادامه محدودیتهای پلتفرمهایی، چون اینستاگرام و تلگرام، این روزها دوباره شدت گرفته است. انتقاداتی که بار دیگر توجهات را به سمت دولت چهاردهم و شورای عالی فضای مجازی جلب کرده است. اما چرا فیلترینگ تلگرام برداشته نمیشود؟ چرا جلسات شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمیشود؟
در همین راستا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم،بیان کرد: «چگونه در این کشور، یک قاضی فاسد میتواند یک شبکه اجتماعی را فیلتر کند، اما صدها آدم عاقل و صالح – مثل رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه – نمیتوانند آن را رفع فیلتر کنند؟ این واقعاً وضعیتی مسخره و نابسامان است. اگر از این زاویه نگاه کنیم، میبینیم اوضاع بسیار ناجوری است.»
وی همچنین درباره بحث مذاکرات ایران با پلتفرم تلگرام گفت: «به نظر میرسد (حداقل آنطور که من فهمیدم) بحث رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی به این شکل پیش رفته که یکسری شرط و شروطی را برای پلتفرمهایی که میخواهند در ایران فعالیت کنند، تعیین کردهاند.»
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: «ای کاش آقای رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی، حداقل بگویند آنهایی که رأی به ادامه فیلترینگ میدهند چه کسانی هستند؟ اسمشان را بگویند! ایشان تا به این اندازه هم اختیار ندارد.»
در ادامه، مشروح گفتوگوی جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم را بخوانید؛
* آقای رشیدی کوچی! اخیراً برخی از نمایندگان مجلس درباره مذاکرات ایران و پلتفرم تلگرام تذکر دادند که با واکنش آقای قالیباف همراه شد. ایشان گفتند که مذاکراتی صورت نگرفته است. اما از سوی دیگر، برخیها میگویند که این مذاکرات در حال انجام است. کدام ماجرا درست است؟
اما درباره جزئیاتش بحث زیاد است؛ مثلاً دیدم یکی از خبرگزاریها نوشته بود که موضوعاتی مانند اختلافات قومیتی یا به اصطلاح بحثهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح شده است. جزئیاتش هنوز روشن نیست، ولی کلیت ماجرا همین است. از طرف دیگر، به نظر میرسد دولت هم یکسری صحبتهایی بهصورت خاص با تلگرام انجام داده است. اما من کاری به این مسائل ندارم. نکتهای که برای من خیلی مهم است این است که امیدوارم آقایان پاسخ دهند؛ آیا واتساپی که رفع فیلتر شده است، این شرایطی که امروز دربارهاش صحبت میشود را پذیرفته و رفع فیلتر شده است؟ اگر پذیرفته است، بیایند و به مردم اعلام کنند. اگر هم پذیرفته نشده ولی با این حال رفع فیلتر انجام شده، پس چرا برای تلگرام و اینستاگرام و پلتفرمهای دیگر چنین شروطی میگذارند؟
وزیر ارتباطات کجای قصه است که میخواهید او را استیضاح کنید؟
* اما مشخص شد که واتساپ بدون هیچ شرطی رفع فیلتر شد؟
چرا واتساپ، که همه میدانند داستانش چیست، بدون شرط باز شد؟ تلگرامی که در زمان خودش همکاری بیشتری با ما داشت، چرا باید با شرط و شروط باز شود؟
نکته مهمتر این است که ببینید، من این ماجرا را بیشتر شبیه یک بازی میبینم. شما اگر دقت کنید، تلگرام زمانی توسط یک قاضی فیلتر شد و اتهاماتی هم درباره آن مطرح شد. بعدها مشخص شد که این قاضی یک آدم فاسد بوده و بعد هم از قضاوت منع شد و متهم گردید. ثابت شد که ایشان فرد فاسدی بوده است. حالا سؤال اینجاست که چگونه در این کشور، یک قاضی فاسد میتواند یک شبکه اجتماعی را فیلتر کند، اما صدها آدم عاقل و صالح – مثل رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه – نمیتوانند آن را رفع فیلتر کنند؟ این واقعاً وضعیتی مسخره و نابسامان است. اگر از این زاویه نگاه کنیم، میبینیم اوضاع بسیار ناجوری است.
همانطور که وقتی یک نفر و یک قاضی دستهچندم میتواند یک اپلیکیشن را از روی گوشیها فیلتر کند، به همان راحتی هم باید فیلتر آن برداشته شود. نکته بعد این است که این بازیها مردم را خسته کرده است. مثلاً آن نمایندهای که ۴ درصد رأی بیشتر ندارد و مردم هم نگاهش میکنند و میگویند «..»، همان نماینده به مجلس میآید و میگوید اگر این اتفاق بیفتد، ما وزیر ارتباطات را استیضاح میکنیم!
اما واقعاً وزیر ارتباطات در این ماجرا چه نقشی دارد؟ اول پیاز است؟ وسط پیاز است؟ آخر پیاز است؟ کجای قصه است که میخواهید او را استیضاح کنید؟ اصلاً وزیر ارتباطات که طرف شماست! از وقتی آمده، طرف همان ۴ درصدیها را میگیرد. یکجوری ایشان مصاحبه میکند که انگار منتقد است و اختیاری ندارد. به نظر میرسد مردم از این بازیها خسته شدهاند.
آقای پزشکیان بگویند آنهایی که رأی به ادامه فیلترینگ میدهند چه کسانی هستند؟ اسمشان را بگویند!
* آقای رشیدیکوچی! گفته میشود که تندروها در شورای عالی فضای مجازی مخالف رفع فیلترینگ هستند. نظر شما چیست و آیا آقای پزشکیان دستور مستقیم نمیتواند صادر کند؟
من بارها گفتهام که آقای پزشکیان رئیس شورای عالی فضای مجازی کشور است. اعضایی که از طرف دولت در آن شورا حضور دارند، از نظر تعداد نسبت به اعضایی که از نهادهای دیگر آمدهاند (و عضو حقیقی هستند) بیشترند و بهاصطلاح زورشان میچربد.
* اما به نسبت رأی، دولت تعداد رأی کمتری دارد و اعضای دیگر بیشتر هستند...
بعید میدانم، اما همین تعدادی هم که شما میگویید، همیشه به نفع اعضای دیگر رأی میدهند. خب اینها چه وزرایی هستند که برای آقای پزشکیان کار میکنند، اما در موضوع فیلترینگ – که یکی از وعدههای رئیسجمهور بوده – هر بار که رأیگیری میشود، باز هم نتیجه به نفع ادامه فیلتر است؟ به نظر من، این خودش محل اشکال است.ای کاش آقای رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی حداقل بگویند آنهایی که رأی به ادامه فیلترینگ میدهند چه کسانی هستند؟ اسمشان را بگویند! ایشان تا به این اندازه هم اختیار ندارد.
مردم اصلاً اعضای شورای عالی فضای مجازی را نمیشناسند
* ممکن است روزی به این نتیجه برسند که وفاق شکست خورده و باید دستور مستقیم صادر کنند؟
ما از آقای پزشکیان انتظار داشتیم همانطور که برای عدم اجرای قانون عفاف و حجاب ایستادگی و اقناعسازی میکردند، در بحث رفع فیلتر هم همان مسیر را ادامه دهند. بالاخره ایشان رئیسجمهور است، در حالیکه اعضایی که در شورا حضور دارند، حتی یک نفرشان هم از مردم رأی نگرفته است. مردم اصلاً آنها را نمیشناسند، اما آقای رئیسجمهور با این وعده از مردم رأی گرفته است؛ لذا به نظر میرسد این وادادگی و عقبنشینیای که از سوی دولت در برابر اعضای تندرو شورای عالی فضای مجازی دیده میشود، در نهایت دودش به چشم مردم و دولت میرود.
* شورای عالی فضای مجازی تقریباً از بعد از جنگ فقط یک بار تشکیل جلسه داده است. فکر میکنید دلیلش چیست؟
به نظر من، این جلسه به این علت برگزار نمیشود که مردم برایشان اهمیت ندارند.