بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

تساوی شاگردان شمسایی مقابل مراکش

دیدار تیم ملی فوتسال ایران در مصاف مراکش با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.
تساوی شاگردان شمسایی مقابل مراکش

به گزارش تابناک؛ تیم ملی فوتسال ایران در اولین دیدار خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ظهر امروز در سالن گرین هال مجموعه ورزشی المپیک ریاض به مصاف مراکش رفت که این دیدار با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.

گل های ایران در این بازی را مهدی کریمی (گل اول و دوم) به ثمر رساند.

تیم ملی فوتسال ایران که به عنوان یکی از مدعیان رسیدن به فینال این دوره از رقابها شناخته می شود حال می بایست مهیای دیدار بعدی مقابل افغانستان شود و به احتمال فراوان با موفقیت مقابل سایر تیمها در دیدار نهایی مجددا مقابل مراکش صف آرایی کند.

تیم ملی فوتسال مراکش فینال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
