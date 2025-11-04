مصوبه «سیاست‌­ها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌­ای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه» توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

به گزارش تابناک؛ به نقل از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «سیاست‌­ها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌­ای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه»» که در جلسه ۹۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۱ شورای معین به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مصوبه «سیاست‌­ها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌­ای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه» که در جلسه ۹۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۱ شورای معین به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می­‌گردد:

ملت بزرگ ایران با سابقه تمدنی باشکوه و درخشان در جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر؛ هوشمندانه و در اوج اتحاد، انسجام و همبستگی ملی با درایت و راهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و رشادت و شهامت ماندگار و مثال‌زدنی قهرمانان عرصه عزت و شرف در نبردی جانانه و دفاع مقدس دوازده‌روزه، رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را به پیشنهاد و پذیرش آتش­بس تا مرز پشیمانی از تهاجم و تجاوز به تمامیت ارضی ایران اسلامی وادار ساخت.

این جنگ، دستاورد‌ها و درس‌آموخته‌­های ارزشمندی داشت و تبلور انسجام و همبستگی ملی و قدرت دفاعی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح، به ثمر نشستن سرمایه­‌گذاری در حوزه‌­های مختلف علم و فناوری دفاعی- امنیتی و اعتماد به نخبگان علمی و خودباوری ملی را نمایان ساخت.

نقش بی­‌بدیل جامعه علمی دانشگاه‌­ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور که بخش کوچکی از آن در این دفاع مقدس متجلی گردیده؛ نشانگر آن است که تقویت انسجام و همبستگی ملی از یک سو و زیست‌بوم علم و فناوری و به‌ویژه تقویت فناوری‌­های نوظهور و نوپدید، استفاده حداکثری از ظرفیت­‌های مردمی و نخبگانی و توجه به رفع نیاز‌های کشور و پیوستگی و همراستایی پژوهش­‌ها با حوزه‌­های دفاعی و امنیتی از سویی دیگر، ضرورتی انکارناپذیر است.

طبیعی است که در چنین شرایطی می‌­بایست با نقش‌آفرینی مؤثر و فعال تمامی شخصیت‌­های تأثیرگذار و دست‌اندرکاران و نهاد‌های فرهنگی، علمی و فناوری؛ سیاست­‌ها و اقدامات مؤثری نسبت به شرایط پیش‌آمده و محتمل، تعیین و تمهید گردد.

در این راستا و در جهت تقویت خودباوری، امیدآفرینی و افزایش تاب­آوری و تمرکز ویژه بر پیوند دانشگاه، صنعت و اقتدار دفاعی و امنیت ملی و احقاق حقوق ملت بزرگ ایران، «سیاست­‌ها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانه­‌ای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه» به شرح ذیل تعیین می­‌گردد:

ماده ۱- سیاست‌­ها و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌­ای و تقسیم کار ملی:

الف) سیاست­‌ها:

حفظ و تقویت همبستگی و سرمایه اجتماعی و انسجام ملی تبلوریافته در سطح ملی و جهانی

تقویت امید و نشاط اجتماعی و اعتماد به نفس ملی به‌ویژه رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ و تسکین ناملایمات روحی، روانی و رفتاری آنها

پاسداشت یاد و خاطره شهیدان اقتدار ایران در قالب انجام اقدامات نمادین در سطوح ملی و فراملی

ارتقاء سطح آمادگی مدیریت کشور برای شرایط احتمالی ناشی از تکرار جنگ

دفاع از مظلومیت ملت ایران در عرصه رسانه‌­ای و دیپلماسی و استیفاء حقوق آنها در سطح مجامع و نهاد‌های بین­‌المللی

ب) اقدامات ملی/ دستگاه‌­های مجری:

- تقویت سازگاری اجتماعی و محبت بین‌فردی در جامعه با اصلاح گفتار و تعابیر و نگاه بالا به پایین از سوی برخی از مدیران و مسئولان در رسانه­‌ها و فضای اجتماعی/ تمامی دستگاه‌­های حاکمیتی و دولتی

- تجدیدنظر و اصلاح روش‌­های مدیریتی و بازبینی ظرفیت­های اجتماعی در راستای تأمین بیشتر حقوق اساسی همه آحاد جامعه / تمامی دستگاه­‌های حاکمیتی و دولتی

- شناسایی و پیشگیری سریع فتنه‌­ها و تلاش‌­های دشمن برای درهم شکستن همبستگی ملی و تبیین مواضع شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد‌های ذی‌صلاح در خصوص دوگانه‌­هایی مثل امت و ملت، ایران و جمهوری اسلامی، جمهوریت و اسلامیت و ... و لزوم اقناع جامعه/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی

- پرهیز از طرح موضوعات دارای ظرفیت­ دوقطبی ­ساز در فضای اجتماعی و ایجاد تعادل در پرداختن به هر یک از عناصر سه‌گانه باستانی، دینی و مدرن هویت­ ملی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی

- تدوین پیوست رسانه­‌ای برای اعمال مجازات عوامل نفوذی دشمن و مجرمان خیانت به وطن از سوی قوه قضائیه (۱)

- حفظ وحدت و انسجام ملی در روایت­ سازی رخداد‌های مهم ملی و جهانی مانند روز جهانی قدس، یوم ا... ۲۲ بهمن و سایر مناسبت‌های مربوطه با تأکید بر جنگ تحمیلی ۱۲روزه و پرهیز از ارائه روایت ­های متضاد/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی

- تقویت همگرایی و انسجام خانوادگی و آموزش، توانمندسازی و مهارت‌آموزی خانواده­‌ها در راستای افزایش تاب‌آوری و عاملیت خانواده­ها به عنوان بستر اصلی رشد معنوی، تربیت دینی و توانمندی شخصیتی و کنشگری اثربخش اجتماعی/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

- برنامه‌­ریزی و حمایت از فعالان فضای مجازی و رسانه­‌ای در جهت تقویت روحیه همبستگی و همگرایی ملی و مقابله مؤثر با عاملان تشویش اذهان عمومی و ناامیدی و هراس در جامعه/مرکز ملی فضای مجازی و قوه‌قضائیه

- بهره‌­مندی از ظرفیت مساجد، هیئت­‌های مذهبی و پایگاه­‌های بسیج در راستای تقویت روحیه میهنی و شور و شعور حماسی، همدلی و مقابله با ظلم و استکبار/ سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین

- تدوین و تنظیم دستورالعمل برای مهمانان برنامه‌های تلویزیونی و معرفی نخبگان و اساتید مرتبط با کارگروه­های متعدد تخصصی شورای تحول علوم انسانی به سازمان صدا و سیما جهت تبیین و تحلیل علمی رخدادها/ سازمان صدا و سیما

- بهره­‌گیری از ظرفیت شخصیت­‌های الگو و اثرگذار اجتماعی از سوی رسانه ملی جهت تبیین و تحلیل جنگ تحمیلی ۱۲روزه در راستای افزایش سطح تاب‌آوری و آرامش اجتماعی/ سازمان صدا و سیما

- توسعه بستر‌های لازم برای ارائه خدمات سلامت روان و تعریف سازوکار فوریت­های اجتماعی و نظام مشاوره ملی در شرایط جنگ و پساجنگ با قابلیت دسترسی بالا برای عموم مردم به منظور القاء امید، نشاط و اعتماد به نفس به جامعه / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و سازمان صدا و سیما

- زمینه‌سازی برای رشد و توسعه آرامش معنوی، تقویت بنیه فکری و اعتقادی و ترویج و گسترش نماد‌های مذهبی/ حوزه­‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شورای سیاست­‌گذاری ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی

- آموزش عمومی مستمر کمک­های اولیه و امداد و نجات به خانواده­ها جهت آماده‌سازی افراد در شرایط ویژه / جمعیت هلال‌احمر، سازمان صدا و سیما

- نام‌گذاری مناسبت تقویمی و ایجاد یادمان در راستای تکریم یاد و خاطره سرداران و فرماندهان، دانشمندان، کودکان، مردان و زنان شهید

- حفظ و صیانت از نماد‌های جنگ تحمیلی مانند ساختمان شیشه­ای سازمان صدا و سیما در قالب ایجاد یادمان و نمایشگاه / شهرداری‌ها و وزارت میراث فرهنگی

- تبیین و روایت حماسی و تمدنی دفاع مقدس در حوزه‌های تعلیم و تربیت عمومی و آموزش عالی از طریق تدوین و اختصاص محتوای مناسب با دفاع مقدس ۱۲روزه در متن کتاب­های درسی و سرفصل‌های دروس دانشگاهی/ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- مستند­سازی نحوه شهادت تمامی شهدای جنگ تحمیلی و ایجاد کارزار بین ­المللی اثرگذار جهت تنویر افکار عمومی در سطح جهانی/ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات

- تجربه‌نگاری موفقیت­‌ها و شناسایی و رفع نقاط ضعف­ دوره جنگ و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی دستگاه­‌های مرتبط برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از تکرار جنگ/ تمامی دستگاه­های حاکمیتی و دولتی

- ارتقاء سطح سواد امنیتی آحاد جامعه/ وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما

- صیانت از مؤلفه‌های تمدنی ایران فرهنگی بزرگ و جوامع شیعی کشور‌های همسایه در اجرای برنامه­های امنیتی- دفاعی با تاکید بر مدیریت هوشمند مسأله اتباع خارجی و مهاجران افغانستانی/ وزارت کشور و وزارت امور خارجه

- مستندسازی صدمات انسانی، مالی، روحی و روانی و نسلی جنگ تحمیلی و ارائه آن به مجامع و نهاد‌های بین‌­المللی جهت استیفاء حقوق ملی و جبران کلیه خسارات وارده بر اثر جنگ با استفاده از حقوقدان‌های مجرب و معتبر در حقوق بین الملل/ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری

- تشکیل دادگاه به منظور طرح شکایت علیه متجاوزان جهت رسیدگی به شکایات ناشی از جنایات جنگ تحمیلی و استیفاء حقوق آسیب‌دیدگان و تلاش برای اجرای احکام صادره از طریق سازوکار‌ها و مراجع ذی‌ربط/ قوه قضائیه

- استفاده از ظرفیت رسانه­های بین­المللی جهت تبیین و تحلیل جنگ تحمیلی با ماهیت ضد بشری و مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی / وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری

- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای در زمینه حقوق بین الملل/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده ۲- به منظور کنش و واکنش مناسب به تبلیغات رسانه­ای رژیم صهیونیستی و رسانه­های وابسته به آن، سازمان صدا و سیما، شبکه تلویزیونی بین­المللی به زبان عبری تأسیس می­نماید.

ماده ۳- به منظور حفظ و تقویت همبستگی و سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی به طور منظم نسبت به انجام پژوهش­های لازم پیرامون عوامل و مقوم­های استمرار همبستگی اجتماعی و انسجام ملی اقدام و نتایج آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذی­صلاح، ارائه نماید و این وزارتخانه با همکاری مراکز معتبر افکارسنجی به صورت منظم، سطح همبستگی و انسجام ملی را سنجش و اعلام می­ نمایند.

ماده ۴- سیاست­ها و اقدامات علمی و فناوری و تقسیم کار ملی:

الف) سیاست­‌ها:

حفظ و صیانت از سرمایه انسانی، تجهیزات، نشر دستاورد‌ها و برونداد‌های علمی کشور و استقرار و تثبیت آرامش به‌ویژه در حوزه‌­های علمی راهبردی

تمرکز بر هوش مصنوعی و فناوری‌های هوا- فضا، موشکی، پدافندی و راداری، نوظهور و سایبری در جهت تقویت امنیت و بازدارندگی دفاعی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

ب) اقدامات ملی/ دستگاه­های مجری:

- برنامه­‌ریزی و اختصاص مشوق‌های خاص و ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان حوزه‌های علمی- راهبردی و جذب نخبگان در این حوزه­‌ها/ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

- عملیاتی‌­سازی ضوابط ارائه و صیانت از نشر دستاورد‌ها و برون‌داد‌های علمی اولویت‌دار در راستای اجرای سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و ارائه گزارش دوره‌ای از فرایند اجرای سند

- طراحی و اجرای سازوکار صیانت از سرمایه انسانی، برون‌داد‌های علمی و زیرساخت‌های فناورانه / وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی تشریفات خودحفاظتی برای دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان و راه­اندازی، تجهیز و تقویت صیانت از زیرساخت‌های تحقیقاتی کشور در حوزه­های علمی راهبردی/ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و وآموزش پزشکی

- استفاده از فناوری‌های نوین برای شناسایی و اطلاع‌رسانی سریع مکان‌ها و افراد آسیب‌دیده به نهاد‌های خدمت‌رسان/ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

- ایجاد بستر دسترسی محلی و برون‌خط به منابع علمی و نشریات علمی بین­المللی در شرایط اضطراری/ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و وآموزش پزشکی

- ایجاد سکوی ملی برای تحقیقات تروما و پزشکی جنگ

- هدایت اساتید و دانشمندان حوزه­های مختلف مرتبط به سمت تأمین نیاز‌های حوزه امنیتی و نظامی/ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه­های کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

- سرمایه­ گذاری ویژه در علوم و فناوری­‌های نوظهور و سایبری، علوم پایه و بنیادین، ریاضیات، فیزیک و تحقیقات بیولوژیک/ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

- بازنگری و به‌روزرسانی سیاست­ها و مقررات علمی و پژوهشی کشور در راستای اقتدار و رفع نیاز‌های دفاعی و نظامی کشور/ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه­های کشور با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح

- تأمین بودجه اضطراری برای تحقیقات بحران و تسریع آزادسازی منابع مالی طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه‌ها و مؤسسات و نهاد‌های دفاعی و امنیتی/ سازمان برنامه و بودجه

- سرمایه­‌گذاری ویژه و تعریف پروژه­‌های بزرگ با همکاری متخصصان کشور‌های پیشرفته و همسو در حوزه هوش مصنوعی/ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه

ماده ۵ - به منظور تمرکز بر حوزه علم و فناوری مرتبط با حوزه‌های دفاعی- امنیتی و ارتقاء قابلیت‌های کشور در این حوزه؛ شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی- امنیتی کشور موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، ظرف مدت سه ماه برنامه جامع کمک برای جهت‌­دهی دانشگاه­‌ها و پژوهشگاه‌­ها و پارک­‌های علم و فناوری به سمت توسعه علوم و فناوری‌های اولویت‌دار راهبردی و نوظهور دفاعی و امنیتی به‌ویژه هوش مصنوعی و سایبر؛ ایجاد سازوکار پذیرش آنی فناوری و رفع نیاز‌های فوری؛ توسعه اقتصاد فناوری‌های دفاعی و امنیتی و شکل‌دهی شرکت‌های غیردولتی و مردمی فعال در فناوری‌های دفاعی- امنیتی و برنامه پیاده‌­سازی راهبرد‌های ۲، ۷، ۸ سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی) را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده ۶- راهبری اجرایی­‌سازی سیاست‌­ها و اقدامات ملی این مصوبه و نظارت و ارزیابی آنها حسب مورد، بر عهده ستاد‌های راهبری و نظارت ذی‌ربط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دستگاه­‌های مجری موظفند ضمن همکاری با شورای ستاد‌های مذکور، گزارش اجرا و پیشرفت کار خود را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ماده ۷- این مصوبه در ۷ ماده در جلسه ۹۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.