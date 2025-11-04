انفجار در ساختمان دیوان عالی پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی وقوع این انفجار که در زیرزمین کافه تریا رخ داد، وکلا و کارمندان دیوان عالی به سرعت ساختمان را ترک کردند و زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدند.

به نوشته روزنامه تایمز آو ایندیا، ویدیو‌هایی که شاهدان عینی به اشتراک گذاشتند، خساراتی را به ساختمان دیوان عالی نشان می‌داد. با این حال، این خسارات برای انفجار سیلندر قابل توجه به نظر می‌رسد.

به گزارش اکسپرس تریبون، «معلی نصیر رضوی» بازرس کل اسلام آباد گفت نشت گاز در کافه تریای زیرزمین برای چند روز ادامه داشته است. این انفجار در حالی رخ داد که کولر گازی در حال تعمیر بود. طبق گزارش‌ها، تکنسین‌های کولر گازی که با این دستگاه کار می‌کردند، بیشترین آسیب را دیده‌اند.

گروه خنثی‌سازی بمب نیز برای انجام تحقیقات و جمع‌آوری شواهد برای رد علل دیگر و ارزیابی تاثیر ساختاری در محل حضور دارند.