انفجار در ساختمان دیوان عالی پاکستان

در اثر انفجار یک کپسول گاز در ساختمان دیوان عالی پاکستان دستکم ۱۲ نفر زخمی شدند.
انفجار در ساختمان دیوان عالی پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پی وقوع این انفجار که در زیرزمین کافه تریا رخ داد، وکلا و کارمندان دیوان عالی به سرعت ساختمان را ترک کردند و زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدند.

به نوشته روزنامه تایمز آو ایندیا، ویدیو‌هایی که شاهدان عینی به اشتراک گذاشتند، خساراتی را به ساختمان دیوان عالی نشان می‌داد. با این حال، این خسارات برای انفجار سیلندر قابل توجه به نظر می‌رسد.

به گزارش اکسپرس تریبون، «معلی نصیر رضوی» بازرس کل اسلام آباد گفت نشت گاز در کافه تریای زیرزمین برای چند روز ادامه داشته است. این انفجار در حالی رخ داد که کولر گازی در حال تعمیر بود. طبق گزارش‌ها، تکنسین‌های کولر گازی که با این دستگاه کار می‌کردند، بیشترین آسیب را دیده‌اند.

گروه خنثی‌سازی بمب نیز برای انجام تحقیقات و جمع‌آوری شواهد برای رد علل دیگر و ارزیابی تاثیر ساختاری در محل حضور دارند.

انفجار دیوان عالی پاکستان اسلام آباد کپسول گاز
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
