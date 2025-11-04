En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نام شاکی پرونده پژمان جمشیدی لو رفت!

مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی چند استوری درباره شاکی پرونده منتشر کرده و اسم شاکی پرونده را هم علنی کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۴۵
| |
3 بازدید

به گزارش تابناک؛ مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی چند استوری درباره شاکی پرونده منتشر کرده و اسم شاکی پرونده را هم علنی کرد.

مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی چند استوری درباره شاکی پرونده منتشر کرده و در یکی از آنها نوشته است: «خانم قربانی طفلک نه خواب داشته نه خوراک».

مامک جمشیدی با انتشار چند استوری از صفحه شاکی پرونده اشاره کرده است: «بریم با هم بخشی از ۶ ماه خانه نشینی این دوست عزیزمون رو ببینیم»

قابل توجه است با انتشار این استوری‌ها به شکل رسمی از طرف خانواده جمشیدی، هویت شاکی پرونده هم مشخص شده است.

خواهر پژمان جمشیدی، نام شاکی پرونده برادرش را فاش کرد

خواهر پژمان جمشیدی، نام شاکی پرونده برادرش را فاش کرد

خواهر پژمان جمشیدی، نام شاکی پرونده برادرش را فاش کرد

خواهر پژمان جمشیدی، نام شاکی پرونده برادرش را فاش کرد

 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مامک جمشیدی پژمان جمشیدی شاکی پرونده
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقیف یک فیلم سینمایی با بازی پژمان جمشیدی
مقایسه پرونده کاظم صدیقی با پژمان جمشیدی!
تصاویری از پژمان جمشیدی در کنار مادر مرحومش
صوت بازیگر زن که به رابطه با پژمان جمشیدی متهم شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۹۶ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c8b
tabnak.ir/005c8b