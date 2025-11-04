نام شاکی پرونده پژمان جمشیدی لو رفت!

مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی چند استوری درباره شاکی پرونده منتشر کرده و اسم شاکی پرونده را هم علنی کرد.

مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی چند استوری درباره شاکی پرونده منتشر کرده و در یکی از آنها نوشته است: «خانم قربانی طفلک نه خواب داشته نه خوراک».

مامک جمشیدی با انتشار چند استوری از صفحه شاکی پرونده اشاره کرده است: «بریم با هم بخشی از ۶ ماه خانه نشینی این دوست عزیزمون رو ببینیم»

قابل توجه است با انتشار این استوری‌ها به شکل رسمی از طرف خانواده جمشیدی، هویت شاکی پرونده هم مشخص شده است.