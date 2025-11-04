عکس: تجمع دانشجویان و مردم در اعتراض به کشتار مردم سودان

جمعی از دانشجویان و مردم تهران با تجمع در مقابل سفارت امارات ضمن محکوم کردن کشتار مردم سودان خواستار توقف فوری این جنایات شدند. در این تجمع، دانشجویان با سر دادن شعار‌هایی علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و خیانت به ملت‌های مسلمان منطقه، خواستار توقف فوری حمایت‌های مالی و نظامی ابوظبی از نیرو‌های واکنش سریع سودان شدند.