میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۸۲۴۰
بازدید: ۶۶۷

عکس: تجمع دانشجویان و مردم در اعتراض به کشتار مردم سودان

جمعی از دانشجویان و مردم تهران با تجمع در مقابل سفارت امارات ضمن محکوم کردن کشتار مردم سودان خواستار توقف فوری این جنایات شدند. در این تجمع، دانشجویان با سر دادن شعار‌هایی علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و خیانت به ملت‌های مسلمان منطقه، خواستار توقف فوری حمایت‌های مالی و نظامی ابوظبی از نیرو‌های واکنش سریع سودان شدند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری سودان تهران دانشحویان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.