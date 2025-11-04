معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: برگزاری مسابقات ورزشی ملی و بین‌المللی در شهر مشهد به یک مطالبه تبدیل شده است. در همین زمینه آیت‌الله علم‌الهدی نیز نسبت به عدم حضور تیم‌های مشهدی در لیگ برتر کشور انتقاد دارند که این مسئله باید پیگیری شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین تیمور علی‌عسگری، با بیان اینکه استانداری تمام سعی و تلاش خود را صرف برگزاری رویداد‌های مهم ورزشی در مشهد کرده است، اظهار کرد: اضافه بر آن با توجه به استقبال جوانان و علاقه‌مندان، برگزاری مسابقات ورزشی ملی و بین‌المللی در این شهر به یک مطالبه تبدیل شده است. در همین زمینه آیت‌الله علم‌الهدی نیز بر حضور تیم‌های مشهدی در لیگ برتر کشور تاکید دارند که این مسئله باید پیگیری شود.

وی افزود: برای پیشبرد این هدف اقداماتی هم انجام شده است و در این راستا، استانداری به دنبال احیاء ورزشگاه امام رضا (ع) است تا بتوان مسابقات مهم را در آنجا برگزار کرد. این هدف یک بار تا مرحله برگزاری مسابقات بین‌المللی نیز پیش رفت، اما به دلیل ایرادات فنی به سرانجام نرسید. اما همچنان به دنبال حل مسئله هستیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی ضمن امیدواری از انتصاب امیر زارعی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: در نهایت بعد از نداشتن متولی ورزش استان به مدت طولانی، با آمدن فردی زحمتکش و باپشتکار و برگزاری جلسات متعدد در این خصوص، به بهبود وضعیت ورزش استان امیدواریم.

وی با تاکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه ورزش، تاکید کرد: به عنوان مثال تیم تراکتور در فوتبال متعلق به بخش خصوصی است و با کمک آن تراکتور به این جایگاه رسیده است. در استان خراسان رضوی نیز پروژه‌هایی مطرح شده است تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش استان فراهم شود.

علی‌عسگری با اشاره به تلاش استاندار در جهت ارتقاء ورزش استان، خاطرنشان کرد: با تلاش‌های استانداری که عده قابل توجهی را نیز با خود همراه کرده است، امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های مردمی در حوزه ورزش با حس و حال بهتری پای کار هستند، امیدواریم با ورود بخش خصوصی و پیگیری‌های استانداری و متولیان ورزش این مطالبه به ثمر برسد.