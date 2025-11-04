En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد علم‌الهدی از عدم حضور تیم‌های مشهدی در لیگ برتر

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: برگزاری مسابقات ورزشی ملی و بین‌المللی در شهر مشهد به یک مطالبه تبدیل شده است. در همین زمینه آیت‌الله علم‌الهدی نیز نسبت به عدم حضور تیم‌های مشهدی در لیگ برتر کشور انتقاد دارند که این مسئله باید پیگیری شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۳۵
| |
1023 بازدید
|
۲

انتقاد علم‌الهدی از عدم حضور تیم‌های مشهدی در لیگ برتر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین تیمور علی‌عسگری، با بیان اینکه استانداری تمام سعی و تلاش خود را صرف برگزاری رویداد‌های مهم ورزشی در مشهد کرده است، اظهار کرد: اضافه بر آن با توجه به استقبال جوانان و علاقه‌مندان، برگزاری مسابقات ورزشی ملی و بین‌المللی در این شهر به یک مطالبه تبدیل شده است. در همین زمینه آیت‌الله علم‌الهدی نیز بر حضور تیم‌های مشهدی در لیگ برتر کشور تاکید دارند که این مسئله باید پیگیری شود.

وی افزود: برای پیشبرد این هدف اقداماتی هم انجام شده است و در این راستا، استانداری به دنبال احیاء ورزشگاه امام رضا (ع) است تا بتوان مسابقات مهم را در آنجا برگزار کرد. این هدف یک بار تا مرحله برگزاری مسابقات بین‌المللی نیز پیش رفت، اما به دلیل ایرادات فنی به سرانجام نرسید. اما همچنان به دنبال حل مسئله هستیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی ضمن امیدواری از انتصاب امیر زارعی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: در نهایت بعد از نداشتن متولی ورزش استان به مدت طولانی، با آمدن فردی زحمتکش و باپشتکار و برگزاری جلسات متعدد در این خصوص، به بهبود وضعیت ورزش استان امیدواریم.

وی با تاکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه ورزش، تاکید کرد: به عنوان مثال تیم تراکتور در فوتبال متعلق به بخش خصوصی است و با کمک آن تراکتور به این جایگاه رسیده است. در استان خراسان رضوی نیز پروژه‌هایی مطرح شده است تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش استان فراهم شود.

علی‌عسگری با اشاره به تلاش استاندار در جهت ارتقاء ورزش استان، خاطرنشان کرد: با تلاش‌های استانداری که عده قابل توجهی را نیز با خود همراه کرده است، امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های مردمی در حوزه ورزش با حس و حال بهتری پای کار هستند، امیدواریم با ورود بخش خصوصی و پیگیری‌های استانداری و متولیان ورزش این مطالبه به ثمر برسد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علم الهدی لیگ برتر انتقاد حجت الاسلام تیمور علی عسگری ورزشگاه امام رضا
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگشت بهزاد غلامپور به استقلال
وریا غفوری همراه استقلال در سفر به اردن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
3
12
پاسخ
استاد عزیز
نصف جمعیت خراسان عزیز را زنان و خانمها تشکیل می دهند.
لطفا شما از ورود زنان به استادیوم حمایت کند ، قطعا شاهد حضور تیم های خراسانی در لیگ خواهیم بود
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
1
17
پاسخ
ملت به روزی افتادن که این آقا نگران ورزش ملت است.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۹۶ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۹ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c8R
tabnak.ir/005c8R