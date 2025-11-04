بازار خودروهای وارداتی ایران در شوکی ادامهدار به سر میبرد؛ جایی که تعرفهها و عوارض گمرکی بهصورت تصاعدی نه بر قیمت پایه، بلکه بر مجموع قیمت اولیه، حمل و بیمه اعمال شده و باعث شده است خودروهایی مانند هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ که در دبی نهایتاً ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در ایران تا ۷ میلیارد تومان ارزشگذاری شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اختلاف قیمت ۳ تا ۸ برابری تقریباً برای تمام خودروهای وارداتی در بازار ایران نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس معمولاً با اختلاف چند برابری به فروش میرسند؛ به طوری که مدلهای کارکرده آن در ایران چند برابر مدلهای صفر در امارات قیمت دارند .
به نظر می رسد مبلغ گمرکی و عوارض بهطور تصاعدی به قیمت اولیه خودرو اضافه می شود؛ بهطوری که تعرفهها نه بر قیمت پایه، بلکه بر مجموع قیمت پایه و هزینههای حمل و بیمه اعمال شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اخذ میشود ؛ به همین دلیل، تعرفههای بالاتر برای موتورهای حجیمتر (ورود با موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی)، اختلاف قیمت این خودروها را در مقایسه با دبی بسیار نجومیتر میکند و میتواند به ۸ تا ۲۰ برابر کند ؛ حتی خودروهایی که از چین وارد میشوند نیز به دلیل نرخ ارز، تعرفههای بالا و انحصار در این بازار، قیمت نهایی بسیار بالاتری نسبت به قیمت جهانی یا قیمت آنها در دبی پیدا میکنند.
سوناتا ۲۰۱۸ در ایران ؛ ۶ برابر قیمت جهانی آن !
برای مثال: هیوندا سوناتا ۲۰۱۸ در دبی ۷۰۰میلیون تومان حدودا قیمت دارد؛ درحالیکه در ایران ۴ میلیارد تومان به فروش میرسد که این یعنی ۶ برابر قیمت جهانی آن است و یا هیوندای توسان ۲۰۲۰ در دبی ۹۰ هزاردرهم یا معادل ۹۹۹ میلیون تومان فروخته میشود که همین خودرو در سامانه یکپارچه با قیمت ۲ میلیارد و ۱۶ میلیون به فروش میرسد و در بازار آزاد تا ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون هم قیمت گذاری میشود.
طرفداران لندکروز بخوانند
همچنین تویوتا کمری ۲۰۰۸ که قیمت آن در دبی ۱۹ هزار و ۵۰۰ درهم یا معادل ۲۸۲ میلیون تومان است ؛ درحالیکه در بازار ایران به قیمت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون به فروش میرسد. البته طرفداران تویوتا لندکروز برای مدلهای جدید آن در دبی ۴ تا ۶ میلیارد تومان (تبدیل به تومان) باید هزینه کنند، اما ایرانیها مدلهای کارکرده آن را در بازار آزاد تا ۴۰ میلیارد تومان معامله میکنند.
اختلاف فاحش ۲۰ برابری پورشه ماکان در دبی و ایران
پورشه ماکان قیمتی حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان در دبی دارد؛ این درحالی است که مدلهای قدیمیتر آن تا ۱۹ میلیارد تومان در بازار خودرو ایران به فروش میرسد که اختلاف فاحش ۲۰ برابری را حکایت میکند. همچنین هیوندای سانتافه (۲۰۱۷) حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در دبی قیمت دارد، اما ارزش تقریبی آن در بازار ایران در مدلهای کارکرده به ۷ میلیارد تومان میرسد که اختلاف ۱۰ برابری را نشان میدهد.
همچنین تویوتا کمری ۲۰۰۸ که قیمت تقریبی آن در دبی ۳۰۰ میلیون تومان است، قیمت آن در ایران، حدودا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که اختلاف ۶ برابری با دبی دارد که به نظر میرسد ممنوعیت کلی واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ باعث شد تا عرضه خودروهای خارجی صفر به کلی متوقف شود و قیمت مدلهای موجود و کارکرده چند برابر شود.