موتورسواری دو بازیگر به سبک بهروز وثوقی و گوگوش

ژاله صامتی و شهره سلطانی، در یک سریال، سکانس معروف بهروز وثوقی و گوگوش در فیلم سینمایی «همسفر» را بازسازی کردند. بازسازی این سکانس قبلاً در چند فیلم و سریال از جمله پایتخت انجام شده که در مورد فصل ششم پایتخت منجر به حواشی شد.