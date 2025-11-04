En
تعداد بازدید : 987
کد خبر:۱۳۳۸۲۲۶
2159 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

موتورسواری دو بازیگر به سبک بهروز وثوقی و گوگوش

ژاله صامتی و شهره سلطانی، در یک سریال، سکانس معروف بهروز وثوقی و گوگوش در فیلم سینمایی «همسفر» را بازسازی کردند. بازسازی این سکانس قبلاً در چند فیلم و سریال از جمله پایتخت انجام شده که در مورد فصل ششم پایتخت منجر به حواشی شد.
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
8
8
هدف اصلی کسانی که در جامعه ما به دنبال مجوز برای موتورسواری زنان هستند همین رفتارهای سخیف است وگرنه دلشان به حال زنان و مسائل آنان نسوخته...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
1
9
فکر میکنن چقدر مهم هستن و مردم خوشحال میشن از این کارشون
ناشناس
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
در شآن بانوی ایرانی نیست این رفتارها
