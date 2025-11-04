وزارت جهاد و دامپزشکی هشدار فائو برای تب برفکی را نادیده گرفتند/۷ میلیون لیتر شیر از دست رفت!/درخواست از قوه قضائیه برای برخورد قانونی با ترک فعل صورت گرفته

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط با بیماری تب برفکی در میان دام ها در برخی از نقاط کشور گفت: فائو فروردین سال جاری هشدار داد که تب برفکی در کشورهای عراق و بحرین مشاهده و اپیدمی شده و کشورهای مجاور و همسایه باید از دام هایشان مراقبت کنند، از آن زمان سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی باید مراقبت های لازم را انجام می دادند که در این زمینه کوتاهی کرده اند.

محمدجواد عسگری؛ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با شیوع سویه جدید تب برفکی در میان دام ها در برخی از نقاط کشور، اظهار کرد: یکی از مباحثی که باید مجموعه دستگاه های متولی مدیریت کنند کنترل بیماری ها در حوزه تولید پروتئین سفید و قرمز است.

چه میزان از دام های استان تهران به دلیل تب برفکی تلف شدند؟

وی افزود: متاسفانه به دلیل کوتاهی، سهل انگاری و بی توجهی که در این موضوع در کشور انجام شد با اپیدمی تب برفکی برای دام های سنگین مواجه شدیم. در استان تهران هزار و هفتصد راس تلفات داشتیم، همچنین 5 هزار دام نیز به دلیل این بیماری حذف و 220 هزار راس دام هم آلوده شده اند.

وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی هشدار فائو را نادیده گرفتند

رئیس کمیسیون کشاوروزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: لازم است یادآوری کنم و به وزارت جهاد کشاورزی نیز تذکر جدی بدهم، سازمان خاروبار جهانی فروردین ماه سال جاری هشدار می دهد که تب برفکی در کشورهای عراق و بحرین مشاهده و این بیماری در میان دام ها اپیدمی شده و کشورهای مجاور و همسایه باید از دام هایشان مراقبت کنند، از آن زمان سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی باید مراقبت های لازم را انجام می دادند که در این زمینه کوتاهی کرده اند و مراقبت های لازم صورت نگرفته است.

درخواست از سازمان بازرسی و قوه قضائیه برای برخورد با مسببین

عسگری تصریح کرد: ما در این ارتباط، جلساتی را برگزار و موضوع را اعلام و مکاتبه کردیم و در مکاتباتمان با قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستار برخورد قانونی در این زمینه شدیم.

7 میلیون لیتر شیر را به دلیل این اپیتدمی از دست داده ایم

وی افزود: نکته ای که حائز اهمیت است این است که اگر در این خصوص تدبیر و دقت صورت نگیرد، خسارات این بیماری در دام های مولد بسیار سنگین و خطرناک است. هر کدام از دام هایی که بر اثر این بیماری تلف یا آلوده شده اند میزان شیری که تولید می کردند بین 30 تا 35 کیلو در شبانه روز بوده یعنی چیزی بالغ بر 7 میلیون لیتر شیر از دست داده ایم.

عسگری ادامه داد: اکنون سوالی که مطرح است این است که با امنیت غذایی می خواهیم چکار کنیم؟ چه کسانی مقصر هستند و چرا دستگاه های متولی نسبت به این موضوع بی تفاوت و پیگیری نمی کنند؟

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: ما در مجلس و کمیسیون با جدیت موضوع را دنبال می کنیم و با مقصرین و مسببین این موضوع با جدیت برخورد قانونی و قاطع خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: سازمان دامزشکی بر اساس پروتکل های بین المللی باید سریعا در این مورد اقدامات لازم را صورت می داد. آفت یا بیماریها مشتمل بر دو بخش همگانی، عمومی و خصوصی هستند؛ در بخش عمومی وظیفه دولت است که اقدامات لازم را انجام بدهد و در بخش خصوصی نیز تولیدکننده و بهره بردار بر اساس میزان آلودگی که دارند باید اقدام کنند. متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است.

در بحث کنترل بیماری و واردات واکسن ترک فعل صورت گرفته است

عسگری تاکید کرد: باید بلافاصله واکسن مورد نیاز را برای کنترل این بیماری وارد و پیگیری های لازم صورت می گرفت. اینها کوتاهی و ترک فعل است و با شدت با آنها برخورد می کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و بانک مرکزی باید در خصوص واردات واکسن اقدامات لازم را صورت می دادند.

آیا در عرضه گوشت قرمز اختلال ایجاد می شود؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تلفاتی که در بخش دام ها سنگین به دلیل این بیماری صورت گرفته آیا در بخش عرضه گوشت با مشکل مواجه خواهیم شد گفت: میزان دام سبک و سنگین کشور زیاد است اما این خسارت جای نگرانی دارد و تحت هیچ شرایطی با نگاه عقلایی و منطقی پذیرفته نیست.

عسگری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای واردات واکسن اقداماتی صورت گرفته است یا خیر گفت: بنا بر اظهارات وزارت جهاد که آن را هم مکتوب کرده، واکسن مورد نیاز وارد می شود. این سویه جدید است اما واکسن های داخلی هم روی آن بی تاثیر نیست.