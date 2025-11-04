یادگاری زشت مافیا روی چمن یادگار تبریز؛ پروژه ۱۷ میلیاردی چگونه به ۶۴ میلیارد رسید؟ + اسناد

میدان فوتبال ورزشگاه یادگار امام حالا با یک یادگاری زشت سبز شده است؛ چمن ورزشگاه یادگار که با توصیه وزیر ورزش و جوانان هیبریدی شد و حالا مایه آبروریزی است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، یادگاری که اکنون روز زمین مسابقه ورزشگاه یادگار امام به نام چمن به جا گذاشته شده، داستانهای زیادی دارد. چمنی که حالا امروز همه به کیفیت آن پرداختهاند و شاید کمتر کسی از پشت پردههای مالی این ماجرا بداند یا اگر چیزی مطرح شده، به سادگی از این اتفاق عبور کردهاند و از ابعاد آن با جزئیات پردهبرداری نشده است.
براساس آنچه توصیه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان بود، چمن یادگار امام تبریز تعویض شد تا چمن هیبریدی (ترکیبی از چمن طبیعی و مصنوعی) در آن به کار گرفته شود. در نخستین روزهای حضور دنیامالی در وزارت ورزش و جوانان به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۳ حمید شکیبامهر، مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرحها و اماکن ورزشی این وزارتخانه در نامهای رسمی به مهدی تاج، توصیه کرد که به مجری چمن ورزشگاه نقشجهان اصفهان ابلاغ شود که از چمن هیبریدی استفاده شود. جالب اینکه در این نامه یکی از پیمانکارهای پروژههای چمن که سابقه او در سالهای اخیر بسیار روشن! است، معرفی میشود که این به نوعی تخلف محسوب میشود. در آن مقطع تابناک در گزارشی با عنوان «ورود هیبریدی دنیامالی به چمن ورزشگاهها» این موضوع را روایت کرد.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در سفری که اول آبانماه به استان آذربایجان شرقی داشته در بازدید از ورزشگاه یادگار امام تبریز و در ضعف چمن این ورزشگاه تأکید کرد که چمن ورزشگاه بهتر است که هیبریدی شود و در این خصوص گفت: «باید در اینجا روی بحث چمن هیبریدی برویم که هم زمان کوتاهی میخواهد و همه کارها هم با ماشین است. ترکیبی بین چمن مصنوعی و طبیعی است و ماندگاری دارد و تمام دنیا از آن استفاده میکنند.» نامه یکی از مدیرکلهای وزارت ورزش و جوانان و در ادامه تأکید وزیر ورزش به هیبریدی کردن چمن ورزشگاههای اصلی کشور، در حالی که پیش از این سوابق موفقی در چمن هیبریدی در کشور وجود نداشت، برای چه بوده؟
با تمام این اوصاف، از همان زمان، یعنی آبان ماه ۱۴۰۳ نقشه راه برای تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز تعیین شد. با این حال در اتفاقی خارج از قانون، به جای برگزاری مناقصه و انتخاب مجری مرتبط با بهترین قیمت پیشنهادی ترک تشریفات صورت میگیرد، آن هم در شرایطی که بسیاری از سازمانها حتی برای سفارش یک بنر باید درخواست خود را در سایت ستاد آگهی کرده و از این طریق اقدام کنند، چگونه است که برای اتفاق مهمی چون تعویض چمن ورزشگاه آن هم با قیمتهای میلیاردی شرایط اضطرار در نظر گرفته میشود تا ترک تشریفات شود؟ حتی در ترک تشریفات، قوانین رعایت نشده و استعلام قیمت از شرکتهای داخلی و خارجی، در فرم ترک تشریفات دیده نمیشود. پروژه چمن ورزشگاه یادگار امام عملاً در پایان لیگ فصل قبل (خردادماه) واگذار شد، اما روال قانونی کار در تیرماه به سرانجام رسید و با ترک تشریفات قرارداد با پیمانکار به امضا رسید، اما اینکه پروژه تعویض چمن این ورزشگاه چطور شرایط اضطرار دریافت کرد، در حالی که از آبان ماه ۱۴۰۳ نقشه راه آن مشخص بود، جای سؤال دارد؟ اگر شرایط اضطراری وجود داشت، چطور میشود که آبان ماه ۱۴۰۴ رسیده و با گذشت ۴ ماه از واگذاری این پروژه، هنوز به طور کامل آماده نشده و البته مایه آبروریزی هم شده است.
همه اینها را شاید بتوان در اسناد مالی واگذاری این چمن پیدا کرد. پروژهای که به یک باره از قیمتهای ۱۷ تا ۲۵ میلیارد تبدیل به پروژهای ۶۴ میلیاردی شد. یعنی با اسنادی که در اختیار تابناک قرار گرفته، میشد با پول تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام، چمن سه ورزشگاه را تعویض و هیبریدی کرد و در مقابل کیفیت چمن هم زیر سؤال نرود. اتفاقی که اکنون برای ورزشگاه یادگار امام رخ داده و روزی نیست که درباره کیفیت بد آن صحبت نشود و مایه آبروریزی نباشد. روزی نیست که از شرایط بد این چمن که پس از آمادهسازی فقط میزبان دو مسابقه بوده، فیلم و عکس بیرون نیاید.
در میان تمام ابهامات، برخی مسائل روشن است. در تاریخ ۱۰ خردادماه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نامهای به معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نوشته میشود و تنها شرکت دانشبنیان ایران را که توانایی کاشت چمن هیبریدی به روش ایمپلنت را داشته، نه برای سپردن پروژه، بلکه صرفاً برای تشریح وجوه تمایز و ارائه رزومه معرفی میکند. با این حال توجهی به این موضوع نشده و جالب اینکه ۲۲ تیرماه نیز شرکت دیگری که در زمینه کاشت چمن فعالیت دارد، پیشنهادی هرچند با سیاست، اما جالب ارائه میکند که اجرای چمن هیبریدی ورزشگاه یادگار امام را در صورت خرید چمن فرشی از ترکیه، ۷۰۰ کیلو بذر هلندی و ۲۰۰ تن مصالح به صورت رایگان انجام دهد. البته در جزئیات این نامه وقتی محاسبهای سر انگشتی صورت بگیرد، قیمت نهایی چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان میشود، اما بازهم به صرفهتر از پروژهای بوده که حالا بالغ بر ۶۴ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
شرکت دانش بنیان معرفی شده از سوی نهاد ریاست جمهوری هم با وجود ترک تشریفات و عدم برگزاری مناقصه، پیشنهاد خود را ارائه میکند که بالغ بر ۱۷ میلیارد پیشنهاد اولیه بود و در صورت اجرای تکنیک چمن هیبرید ایمپلنت و اجرای تکنیک این شرکت دانش بنیان روی چمن ورزشگاه یادگار امام، این پروژه با رقمی نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان به انجام میرسید.
جالب اینکه پروژه چمن ورزشگاه یادگار امام به شرکت آران سیماکار مغان واگذار میشود، اما در مدت اجرای پروژه، فردی در ورزشگاه یادگار امام دیده میشود که دقیقاً وزارت ورزش و جوانان در نامه شهریورماه ۱۴۰۳ برای اجرای پروژه ورزشگاه نقش جهان اصفهان او را به مهدی تاج معرفی کرده بود. قرارداد این پروژه با رقم ۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان امضا میشود، اما تا ۲۵ درصد اصلاح قیمت در نظر گرفته شده است. حالا در صورت وضعیت شماره ۳ رقمی بالغ بر ۶۴ میلیارد تومان درخواست شده که جزئیات اجرای این پروژه تعجیب برانگیز است.
پرسش اینجاست، پروژهای که با رقمی بین ۱۷ تا ۲۵ میلیارد انجام میشده، چطور به ۶۴ میلیارد رسیده است؟ شاید بتوان این موضوع را از برخی جزئیات متوجه شد. به طور مثال در بخشنامه سازمان مدیریت قیمت پایه خاکبرداری برای هر متر مربع، ۱۵۰ هزار تومان برآورد شده و شرکت دانش بنیان مورد اشاره هم قیمت ۱۹۰ هزار تومان را پیشنهاد داده است، اما شرکت مجری پروژه اکنون در جدولی که ارائه کرده، قیمت خاکبرداری بابت هر متر مربع را ۳ میلیون ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفته است. یعنی شرکت نخست برای خاکبرداری مجموعاً ۲۰۹ میلیون تومان درخواست کرده بود، اما مجری فعلی بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای خاکبرداری فاکتور کرده است. پرسش اینجاست که این اختلاف ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی فقط برای خاکبرداری از کجا آمده است؟ شاید دیگر نیازی به بررسی موارد دیگر نباشد که شن و ماسه برای هر متر مکعب ۷۲۴ هزار تومان بوده، اما مجری پروژه آن را متری ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به اجرا درآورده است.
براساس قرارداد قرار بوده که چمن قبلی ورزشگاه یادگار امام هم رول شده به جای دیگری منتقل و اجرا شود و بابت این اقدام هم ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به قرارداد اضافه شده، اما چمن پس از کنده و رول شدن، به مکانی منتقل شده که به طور کلی خشک شده و از بین رفته است.
حالا اینجا پرسشهای مهمی مطرح میشود. ابتدا از احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و مقصودی، مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی که احتمالاً هر دو نفر در این پروژه دخیل بودهاند. از وزیری که یک سال پیش دستور هیبریدی شدن چمن ورزشگاه یادگار امام را داد تا مقصودی که مجری این دستور بود. پرسش مهم چرایی ترک تشریفات است و چگونه این پروژه بسیار مهم بدون برگزاری مناقصه و قرار گرفتن در سایت ستاد به شرکتی واگذار شده است که عملکردش حالا مشخص شده است؟ طبیعتاً پاسخ درست به این پرسش مهم، میتواند خیلی چیزهای دیگر را هم مطرح کند.
استفاده از محاسبه غلط اساساً با بخشنامههای سازمان مدیریت مغایرت دارد. هرگونه مناقصه یا واگذاری باید براساس بندهای ابنیه و فهرست بها این سازمان باید محاسبه شود، در حالی که این نوع محاسبه هیچگونه مطابقتی با بخشنامههای سازمان مدیریت ندارد. باتوجه به اتفاقات پیش آمده، طبیعی است که نقش نهادهایی چون سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی دیگر، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. اینکه چگونه پروژهای به این مهمی که ملی هم محسوب میشود، با ترک تشریفات به شرکتی غیر واگذار شده و با قیمتی سرسامآور، خروجی درستی هم نداشته است؟ تابناک آمادگی انتشار هرگونه توضیح و اسناد طرفهای این ماجرا را دارد.