نوسان قیمت دلار برای امروز 13 آبان

بررسی رفتار بازار نشان می‌دهد که مداخلات هدفمند بازارساز و کنترل جریان نقدی در بازار ارز، همچنان عامل اصلی مهار نوسانات قیمتی است. معامله‌گران می‌گویند هرچند فضای کلی بازار آرام است، اما فعالان همچنان نسبت به تحولات سیاسی و اخبار دیپلماتیک حساسیت بالایی دارند. تکذیب خبر مربوط به دریافت پیام از آمریکا توسط وزارت خارجه، یکی از دلایل محدود شدن تقاضای احتیاطی در روز دوشنبه بود.



کنترل نرخ با تزریق هدفمند ارز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عرضه مستمر ارز در بازار متشکل و ثبات نرخ حواله درهم، دو عامل کلیدی در حفظ تعادل قیمت‌ها بوده‌اند. به گفته یکی از تحلیلگران بازار، در شرایط کنونی «نه سمت تقاضا انگیزه‌ای برای خرید دارد و نه از سمت عرضه نشانه‌ای از کمبود مشاهده می‌شود». این وضعیت باعث شده بازار در فاز انتظار و احتیاط باقی بماند.

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند فعلی سیاست‌گذار، نرخ دلار در امروز سه‌شنبه نیز در دامنه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان خواهد داشت. با این حال، در سناریوی افزایشی، اگر انتظارات تورمی دوباره تقویت شود یا از سوی اخبار سیاسی سیگنال منفی به بازار برسد، احتمال بازگشت نرخ دلار تا سطح ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان وجود دارد. در مقابل، تثبیت عرضه و کاهش هیجانات خبری می‌تواند دلار را در محدوده ۱۰۷ هزار تومان نگه دارد.

نوسان دلار میان دو مرز حساس؛ حمایت ۱۰۷ و مقاومت ۱۰۸.۳ هزار تومان در کانون توجه معامله‌گران

روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 780 تومانی در نرخ 107 هزار و 520 تومان بازگشایی کرد و با افزایش وارد کانال 108 هزار تومان شد و تا نرخ 108 هزار و 170 تومان بالا رفت. دلار در لحظه نگارش این گزارش با کاهش در نرخ 107 هزار و 750 تومان قرار دارد.

به گفته تحلیلگران فنی بازار ارز، محدوده ۱۰۷ هزار تا ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان به‌عنوان ناحیه حمایتی مهم شناخته می‌شود؛ سطحی که در روزهای اخیر بارها مانع از ریزش عمیق‌تر نرخ شده است. در مقابل، محدوده ۱۰۸ هزار تا ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان مقاومت کلیدی بازار محسوب می‌شود و عبور پایدار از آن می‌تواند سیگنال آغاز فاز صعودی جدیدی باشد که هدف اولیه آن ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.

معامله‌گران معتقدند تا زمانی که نرخ دلار در این بازه فشرده نوسان کند، بازار در فاز انتظار و سنجش رفتار سیاست‌گذار باقی می‌ماند. تحلیلگران می‌گویند در کوتاه‌مدت، حفظ کف ۱۰۷ هزار تومانی برای بازارساز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا شکست این سطح می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ در حالی که عبور از مقاومت ۱۰۸.۳ هزار تومان می‌تواند مسیر حرکت تا کانال ۱۰۹ هزار تومان را هموار کند.