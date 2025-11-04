En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نوسان قیمت دلار برای امروز 13 آبان

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند فعلی سیاست‌گذار، نرخ دلار در روز سه‌شنبه نیز در دامنه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۱۷
| |
497 بازدید
|
۱

نوسان قیمت دلار برای امروز 13 آبان

بررسی رفتار بازار نشان می‌دهد که مداخلات هدفمند بازارساز و کنترل جریان نقدی در بازار ارز، همچنان عامل اصلی مهار نوسانات قیمتی است. معامله‌گران می‌گویند هرچند فضای کلی بازار آرام است، اما فعالان همچنان نسبت به تحولات سیاسی و اخبار دیپلماتیک حساسیت بالایی دارند. تکذیب خبر مربوط به دریافت پیام از آمریکا توسط وزارت خارجه، یکی از دلایل محدود شدن تقاضای احتیاطی در روز دوشنبه بود.


کنترل نرخ با تزریق هدفمند ارز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عرضه مستمر ارز در بازار متشکل و ثبات نرخ حواله درهم، دو عامل کلیدی در حفظ تعادل قیمت‌ها بوده‌اند. به گفته یکی از تحلیلگران بازار، در شرایط کنونی «نه سمت تقاضا انگیزه‌ای برای خرید دارد و نه از سمت عرضه نشانه‌ای از کمبود مشاهده می‌شود». این وضعیت باعث شده بازار در فاز انتظار و احتیاط باقی بماند.

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند فعلی سیاست‌گذار، نرخ دلار در امروز سه‌شنبه نیز در دامنه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان خواهد داشت. با این حال، در سناریوی افزایشی، اگر انتظارات تورمی دوباره تقویت شود یا از سوی اخبار سیاسی سیگنال منفی به بازار برسد، احتمال بازگشت نرخ دلار تا سطح ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان وجود دارد. در مقابل، تثبیت عرضه و کاهش هیجانات خبری می‌تواند دلار را در محدوده ۱۰۷ هزار تومان نگه دارد.
نوسان دلار میان دو مرز حساس؛ حمایت ۱۰۷ و مقاومت ۱۰۸.۳ هزار تومان در کانون توجه معامله‌گران

روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 780 تومانی در نرخ 107 هزار و 520 تومان بازگشایی کرد و با افزایش وارد کانال 108 هزار تومان شد و تا نرخ 108 هزار و 170 تومان بالا رفت. دلار در لحظه نگارش این گزارش با کاهش در نرخ 107 هزار و 750 تومان قرار دارد.

به گفته تحلیلگران فنی بازار ارز، محدوده ۱۰۷ هزار تا ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان به‌عنوان ناحیه حمایتی مهم شناخته می‌شود؛ سطحی که در روزهای اخیر بارها مانع از ریزش عمیق‌تر نرخ شده است. در مقابل، محدوده ۱۰۸ هزار تا ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان مقاومت کلیدی بازار محسوب می‌شود و عبور پایدار از آن می‌تواند سیگنال آغاز فاز صعودی جدیدی باشد که هدف اولیه آن ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.

معامله‌گران معتقدند تا زمانی که نرخ دلار در این بازه فشرده نوسان کند، بازار در فاز انتظار و سنجش رفتار سیاست‌گذار باقی می‌ماند. تحلیلگران می‌گویند در کوتاه‌مدت، حفظ کف ۱۰۷ هزار تومانی برای بازارساز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا شکست این سطح می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ در حالی که عبور از مقاومت ۱۰۸.۳ هزار تومان می‌تواند مسیر حرکت تا کانال ۱۰۹ هزار تومان را هموار کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار ارز قیمت دلار قیمت ارز بازار ارز ر بازار دلار خرید دلار پیش بینی قیمت دلار خبر فوری
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلار سقوط کرد یا بازی جدیدی شروع شده؟!
قیمت دلار امروز چقدر ریخت؟
پیش بینی کاهش قیمت دلار
قیمت دلار در بازار امروز 30 شهریور
قیمت دلار امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴؛ دلار آزاد چند شد؟
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۵ خرداد
قیمت جدید دلار و یورو+ جدول
قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه
قیمت دلار امروز ‌یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۲ مرداد
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه 18 شهریور
قیمت دلار حواله‌ای + جدول نرخ ارزها
پیش بینی رئیس اتاق ایران و ویتنام از قیمت دلار
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۱ خرداد
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۲ اسفند
قیمت دلار در بازار امروز شنبه ۲۹ شهریور
قیمت دلار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه
قیمت دلار سردرگم ماند!
پیش بینی قیمت دلار فردا ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
قیمت دلار امروز جمعه ۷ شهریور +جدول
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
واقعا اعمال پزشکیان و دولتش بهت آور و تعجب برانگیز هست، یکسال قبل و در زمان دردست گرفتن قدرت، توسط پزشکیان ، قیمت دلارآزاد ۵۸تا ۵۹ هزار تومن بوده ولی تقریبا بعداز یکسال قیمت دلار آزاد ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومن !!! این یعنی فاجعه ، فاجعه ای که موجب گردیده زندگی حقوق بگیران لت و پار شود و وضعیت معیشتی انها ، وخیم و تیره و تار گردد و ملت ناامیدتر از همیشه از آینده اشان شوند.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۲ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005c89
tabnak.ir/005c89