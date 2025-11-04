حریق شرکت پالایش نفت ایوانکی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شرکت پالایش نفت شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی از ساعتی پیش دچار حریق شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

در این عملیات هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس و نیروی انتظامی و گروه‌های امدادی از استان تهران حضور دارند که شامل پایگاه ثامن پاکدشت برای کمک به عملیات اطفا است.

هنوز از تعداد مصدومان یا تلفات احتمالی حادثه اطلاعاتی در دسترس نیست و علت بروز حادثه نیز باید توسط کارشناسان ذی ربط اعلام شود.

هم اکنون عملیات اطفا با کمک نیرو‌های آتش نشانی و امدادی در حال انجام است.