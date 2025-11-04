پوستر ویژه استقلال برای نبرد آسیایی با الوحدات اردن

به گزارش تابناک؛ در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال استقلال ایران روز چهارشنبه ۱۴ آبان در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر امان به مصاف الوحدات اردن خواهد رفت. این دیدار از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و احمد عکاشه بن احمد العبادو از سنگاپور داور آن خواهد بود.

پیش از این، غیبت حبیب فرعباسی، روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت و همچنین علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت در این بازی قطعی شده بود. علاوه بر این، عارف آقاسی مدافع استقلال به دلیل سرماخوردگی قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.

باشگاه استقلال برای این مسابقه حساس، پوستر ویژه‌ای نیز منتشر کرده است تا هواداران را برای حمایت از تیم در این دیدار خارج از خانه تشویق کند.