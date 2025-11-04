En
سخنگوی سپاه: کشور آماده‌تر از همیشه است

سخنگوی سپاه پاسداران در مراسم گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان در استان البرز گفت: امروز شرایط کشور امن‌تر و آمادگی‌ها بیشتر از جنگ ۱۲ روزه بوده و بازدارندگی و قدرت تهاجمی نیرو‌های مسلح دائما رو به افزایش است.
سردار نائینی سخنگوی سپاه پاسداران در مراسم گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان در استان البرز با اشاره به تجربه‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه تاکید کرد: جنگ ۱۲ روزه، پروژه آمریکایی برای تمام کردن ایران بود و نشان داد الگوی رفتاری آمریکا قبل تغییر نیست و دولتمردان آمریکایی به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، سردار نائینی گفت: ایران تنها با ناتو، سنتکام و رژیم صهیونی تا بن دندان مسلح جنگید.

سخنگوی سپاه، شرایط امروز کشور را امن‌تر و آمادگی‌ها را بیشتر از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و افزود: دشمن با ایران قوی مشکل دارد، اما بداند بازدارندگی و قدرت تهاجمی نیرو‌های مسلح دائما رو به افزایش است و برای شکست سنگین‌تر دشمن آماده شده‌ایم.

 

