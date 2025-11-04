سردار نائینی سخنگوی سپاه پاسداران در مراسم گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان در استان البرز با اشاره به تجربههای دفاع مقدس ۱۲ روزه تاکید کرد: جنگ ۱۲ روزه، پروژه آمریکایی برای تمام کردن ایران بود و نشان داد الگوی رفتاری آمریکا قبل تغییر نیست و دولتمردان آمریکایی به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، سردار نائینی گفت: ایران تنها با ناتو، سنتکام و رژیم صهیونی تا بن دندان مسلح جنگید.
سخنگوی سپاه، شرایط امروز کشور را امنتر و آمادگیها را بیشتر از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و افزود: دشمن با ایران قوی مشکل دارد، اما بداند بازدارندگی و قدرت تهاجمی نیروهای مسلح دائما رو به افزایش است و برای شکست سنگینتر دشمن آماده شدهایم.