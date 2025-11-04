آمادگی بانک شهر برای ایجاد هسته های پژوهشی و بورسیه دانشجویان نخبه

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر میزبان دکتر مسعود تجریشی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف بود که در ابتدای این دیدار دکتر مسعود تجریشی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف با ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه دانشگاه ارتباط خوبی با حوزه های کارآفرینی، نوآوری و فناوری دارد که از نقاط مثبت دانشگاه است گفت: این ظرفیت در دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد تا مرکز تحقیقات مشترکی با بانک شهر در حوزه های مرتبط با بانکداری تشکیل دهد تا بانک در فضاهای آینده نگرانه نیز حضور فعالی داشته باشد و همچنین شرکت های زیر مجموعه بانک شهر می توانند در پارک فناوری مرتبط با دانشگاه مستقر شوند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه انرژی می توانیم با جلب کمک و حمایت شرکت های دانش بنیان نسبت به صرفه جویی کمک کنیم، افزود: فناوری می تواند به کمک صرفه جویی در مصرف انرژی بیاید و در شرکت آب و برق کیش می توانیم به صرفه جویی و ارتقا فناوری ها کمک کنیم.

تجریشی ضمن ارائه پیشنهاداتی مبنی بر تبدیل شهر خودرو به فضای کسب و کارهای فناورانه، از مدیریت بانک شهر درخواست کرد تا در زمینه تامین مسکن اعضای هیات علمی، ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان، حمایت ویژه بانک از بورسیه دانشجویی، احداث پارکهای فناوری و حمایت از بورسیه مناطق محروم اقدامات موثری انجام دهد.

در ادامه دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر نیز با اشاره به برنامه ریزی تشکیل هسته های پژوهشی در بانک شهر با مشارکت برخی از دانشگاه گفت: با تلفیق آموزش و پژوهش می توانیم برای صنعت بانکداری، آینده خوبی ترسیم کنیم چراکه آینده صنعت بانکها، فین تک ها هستند و اگر بتوانیم هسته های پژوهشی را با کمک دانشگاه های مطرح کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف ایجاد کنیم، می توان گام بزرگی در صنعت بانکداری برداشت و لازم است که هرچه سریعتر این پیوند میان بانک شهر و دانشگاه شریف شکل بگیرد.

دکتر احمدی از آمادگی بانک شهر برای طراحی بسته های آموزشی در راستای ارتقا دانش فنی و ... خبر داد و گفت: قرار است برای جذب 200 نفر آزمون جدید برگزار شود که می توانیم این تعداد را از میان فارغ التحصیلان دانشگاه شریف جذب کنیم و همچنین برای بورسیه مناطق محروم نیز آمادگی لازم را داریم.

مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه در حوزه ای.تی می توانیم از توان دانشگاه بهره ببریم، ادامه داد: شهر خودرو ظرفیت آن را دارد که به «شهر هوش مصنوعی» بدل شود و معاون علمی رئیس جمهور نیز این موضوع را تا حدودی پیگیری کردند اما به دلیل حجم فعالیت ها دیگر این مهم پیگیری نشد اما معتقدیم می توان با کمک دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان مربوطه این مهم را محقق کرد.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی اساتید، دانشجویان و کارمندان در دانشگاه ها بر تعریف بسته ای برای اعضای هیات علمی این دانشگاه تاکید کرد و با اشاره به مشکل مسکن این افراد از آمادگی بانک شهر برای خانه دار کردن اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد و گفت:همچنین می توان کارت رفاهی متصل به اوراق وام تا سقف 500 میلیون تومان تعریف کرد تا دانشجویان نیز بتوانند اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.

دکتر احمدی تاکید کرد: بانک شهر آماده است که هر چه سریعتر این موضوعات را عملیاتی کند.

در پایان این جلسه مقرر شد تا جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و مدیران مرتبط برای افزایش همکاری ها تشکیل شود.