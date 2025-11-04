مهاجرانی: ۲۶ هزار شغل جدید در راه است!

فاطمه مهاجرانی در ابتدای نشست خبری هفتگی با بیان اینکه تفاهمنامه ۳۵ هزار میلیارد ریالی برای توسعه اشتغال در مناطق کمتر برخوردار، اظهار کرد: این تفاهمنامه با همکاری وزارت میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان امضا شده که در راستای ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از ۱۷ هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی و ۲۶ هزار فرصت شغلی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: رئیسجمهوری در نشست وزیران همکاری اکو حاضر شد که نمایانگر تجدید اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی در حوزههای مختلف بود. از جمله تاکید رئیسجمهوری اسلامی ایران بر پلیس اکو برای کمک به تامین امنیت و تبادل امن محصولات، چارچوب و بستری مناسب است که از نکات مغفول در سطح کشورهای اکو بوده و امیدواریم به خروجی مناسب برسد.
مهاجرانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نانو، یادآور شد: ۱۷۳۵ محصول نانویی کشور در این نمایشگاه ارائه شده و در طول دو تا سه دهه اخیر که در زمینه نانو فعالیت کردهایم نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است اما امروز گردش مالی این حوزه ۶۵ همت است. ۶۳ کشور مقصد صادراتی ما در این زمینه هستند که ۱۸۳ میلیون دلار ارزش صادراتی به همراه دارد.
سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد که برخلاف برخی برداشتها، کارت گام جایگزین وام ازدواج نیست و هرکدام در جای خود قرار دارند و وام ازدواج حذف نخواهد شد.
وی با اشاره افتتاح ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی از سوی دولت، افزود: دولت خود را مکلف کرده در راستای انرژی پاک گام جدی بردارد. تولید ۳۰ هزار مگاوات در برنامه دولت قرار دارد و در سال اول ۷ هزار مگاوات را تعریف کرده است تا با طرح بهینهسازی و افزایش نیروگاههای خورشیدی شاهد ناترازی کمتری باشیم.
مهاجرانی با اشاره به اینکه پاییز خشکی را پشت سر میگذاریم، تصریح کرد: برای شهر تهران و استانهایی که در تنش آبی قرار دارند از جمله استانهای مرکزی بهویژه اصفهان هیچ راهی جز صرفهجویی نداریم. طرحهای بازچرخانی آب از سوی دولت در حال انجام است و صرفهجویی هم کمک مردم به طی این روند است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل رشد نقدینگی، اظهار کرد: دولت با عدد و رقم کار میکند و با اشراف به اعدادی که از مراکز معتبر همچون مرکز آمار و بانک مرکزی دریافت میکند، برنامهریزی دارد.
وی افزود: در راستای کنترل پولی که در جامعه تزریق میشود با اقداماتی مثل حراج سکه، به مدیریت نقدینگی کمک میکند. دولت برنامهریزی میکند تا بازار سرمایه از بازارهای مطمئن سرمایهگذاری باشد. همچنین «طرح رویش» که جذب سرمایههای مردمی برای کارهای تولیدی است تا مثلاً اگر کسی در منزل طلا دارد آن را برای دریافت وام در کارهای تولیدی به کار بگیرد.
مهاجرانی تاکید کرد: «طرح اعتبار ملی» که در قالب کارتهای اعتباری انجام میشود کمک میکند زنجیره تقویت شود. رویکرد دولت کاملاً علمی است و کل زنجیره را نگاه میکند. در بخشهای مالی و بودجهای کاهش هزینههای غیرضرور، مولدسازی داراییهای راکد دولت و تاکید بر نظم بودجهای و اصلاح ساختار بودجهای را دنبال میکند.
سخنگوی دولت یادآور شد: پیشبینی صندوق بینالمللی پول این است که برای سال ۱۴۰۵ تورم ایران ۴۱.۶ درصد خواهد بود که البته پیشبینی است و ممکن است با تغییراتی مواجه شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر نحوه ساخت مسکن کارگری و تضمین دولت در این زمینه، گفت: نظارت بر کیفیت ساخت از سوی مهندسان عضو نظام مهندسی انجام میشود. در استانهای یزد، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، خوزستان، سمنان و خراسان رضوی ساخت مسکن کارگری به تفاهمنامه رسیده است. نظارت عالیه هم با اداره کل راه و شهرسازی همان استان است.
مهاجرانی افزود: تاکنون زمین برای ۹۴ هزار واحد مسکونی در شش استان تامین شده و مراحل ساخت در حال انجام است تا هرچه زودتر پروژهها تا پایان دولت به نتیجه برسد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طرح پرداخت کارت رفاهی گفت: کارتهای متصل به اوراق گام طرحی برای تقویت زنجیره تولید است و تحریک تقاضاست. این کارت قرار نیست جایگزین وام نقدی ازدواج شود بلکه برای کسانی که از سوی نهادهای حمایتی کمیته امداد، بهزیستی، ستادکل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی معرفی شوند میتوانند علاوهبر مبلغ ریالی وام این کارت را هم دریافت کنند.
وی یادآور شد: البته برای همه ایرانیان این کارت قابل دریافت است ولی قرار نیست جایگزین وام نقدی ازدواج باشد. محدودیتی از سوی بانک مرکزی در زمینه دریافت این دو مورد اعلام نشده است.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی، تصریح کرد: دولت قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیهای، چه ۱۵۰۰ تومان و چه ۳۰۰۰ تومان ندارد. بنزینی که به.عنوان سهمیه برای افراد در نظر گرفته شده، همچنان با همین قیمتها عرضه خواهد شد.
وی یادآور شد: دغدغه دولت این است که چگونه سیاستهای حمایتی را به افراد واقعاً نیازمند بهدرستی منتقل کند؟ به همین دلیل مطالعات کارشناسی و اجماع نخبگانی بر این است که سیاستهای کنونی در حوزه انرژی باعث نمیشود اقشار کمتربرخوردار به اندازه سهمشان برخوردار شوند که یعنی اقشار برخوردار از یارانههای انرژی برخورداری بیشتری دارند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: روزانه چند میلیون دلار بنزین وارد میکنیم که باید در راستای ساماندهی ارزی که برای این بخش میگذاریم، برای معیشت مردم، توسعه صنعت و ایجاد زیرساختها و بهبود وضعیت صنایع اقدامی کنیم.
ادامه دارد