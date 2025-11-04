راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران آغاز شد

از نخستین ساعات صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان در سالروز تسخیر لانه جاسوسی؛ دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای منتهی به میدان فلسطین حضور یافته‌ و به سمت لانه جاسوسی در حرکت هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این درحالی است که فضا این مسیر رنگ و بوی شعارهای استکبارستیزانه به خود گرفته است.

در بخش‌هایی از مسیر نیز غرفه‌های خیریه کمیته امداد برپا شده و مردم با حضور در این غرفه‌ها کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای نیازمندان اهدا می‌کنند.

در امتداد مسیر خیابان طالقانی تا مقابل لانه جاسوسی، گروه‌های سرود دانش‌آموزی، طبل‌نوازان مدارس و غرفه‌های فرهنگی فعال‌ هستند و صدای سرودهای انقلابی و شعار مرگ بر آمریکا در فضا طنین‌انداز است.

حضور گسترده نوجوانان و خانواده‌ها جلوه‌ای خاص به آغاز این آیین داده و بسیاری از شرکت‌کنندگان تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای دانش‌آموز را در دست دارند.

۱۳ آبان روز دانش‌آموز و استکبار ستیزی است که در سه مقطع تاریخی سال‌های ۱۳۴۳ (تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه)، ۱۳۵۷ (کشتار وحشیانه دانش‌آموزان) و ۱۳۵۸ (تسخیر لانه جاسوسی) به نماد عزت، مقاومت، دشمن‌شکنی و استکبارستیزی ملت ایران و سرشکستگی و خفت و خواری دشمنان این مرز و بوم تبدیل شده است.





