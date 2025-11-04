En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
با حضور دانش‌آموزان و قشرهای مختلف؛

راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران آغاز شد

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان صبح امروز سه شنبه همزمان با سراسر کشور در تهران با حضور دانش‌آموزان و قشرهای مختلف مردم آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۶۲
| |
486 بازدید

راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران آغاز شد

 از نخستین ساعات صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان در سالروز تسخیر لانه جاسوسی؛ دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای منتهی به میدان فلسطین حضور یافته‌ و به سمت لانه جاسوسی در حرکت هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این درحالی است که فضا این مسیر رنگ و بوی شعارهای استکبارستیزانه به خود گرفته است.

در بخش‌هایی از مسیر نیز غرفه‌های خیریه کمیته امداد برپا شده و مردم با حضور در این غرفه‌ها کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای نیازمندان اهدا می‌کنند.

در امتداد مسیر خیابان طالقانی تا مقابل لانه جاسوسی، گروه‌های سرود دانش‌آموزی، طبل‌نوازان مدارس و غرفه‌های فرهنگی فعال‌ هستند و صدای سرودهای انقلابی و شعار مرگ بر آمریکا در فضا طنین‌انداز است.

حضور گسترده نوجوانان و خانواده‌ها جلوه‌ای خاص به آغاز این آیین داده و بسیاری از شرکت‌کنندگان تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای دانش‌آموز را در دست دارند.

۱۳ آبان روز دانش‌آموز و استکبار ستیزی است که در سه مقطع تاریخی سال‌های ۱۳۴۳ (تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه)، ۱۳۵۷ (کشتار وحشیانه دانش‌آموزان) و ۱۳۵۸ (تسخیر لانه جاسوسی) به نماد عزت، مقاومت، دشمن‌شکنی و استکبارستیزی ملت ایران و سرشکستگی و خفت و خواری دشمنان این مرز و بوم تبدیل شده است.



اشتراک گذاری
برچسب ها
13 آبان راهپیمایی 13 آبان دانش آموزان مدارس تسخیر لانه جاسوسی
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۷ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۰ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۵ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۱ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۳ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۱ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۵ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005c7G
tabnak.ir/005c7G