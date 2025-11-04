En
اجاره خانه های ساعتی ممنوع شد

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا گفت: اغلب اجاره خانه‌های ساعتی از طریق درگاه‌های اینترنتی بدون مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که پلیس شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۵۶
| |
1444 بازدید
|
۴

اجاره خانه به صورت موقت ممنوع شد + هشدار پلیس فتا

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سردار علی نوروزی در خصوص اجاره واحدهای مسکونی در قالب اجاره‎‌های ساعتی و یا روزانه اظهار کرد: پلیس به تمامی مشاورین املاک در سراسر کشور هشدارهای لازم را در خصوص اجاره خانه‌های ساعتی و یک‌روزه ارائه کرده است.

وی ادامه داد: اغلب این اجاره‌ها از طریق درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که افرادی اقدام به ایجاد و مدیریت آن‌ها کرده‌اند.

او یاد آور شد : در همین راستا، پلیس شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده و در سراسر کشور نسبت به شناسایی، انسداد و برخورد قانونی با این مراکز اقدام می‌کند.پلیس فتا نیز با همکاری خوب مراجع قضایی، در حال انجام اقدامات لازم برای برخورد با این تخلفات است.

نوروزی در خصوص اجاره واحدهای بوم گردی که تخلف می کنند هم گفت: در خصوص بوم‌گردی‌های متخلف نیز، گزارش‌های مردمی متعددی دریافت شده است.در این زمینه، باید توجه داشت که متولی اصلی نظارت بر بوم‌گردی‌ها، هتل‌ها و واحدهای مسافری، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تاکید کرد: هر جا که پلیس با فعالیت‌های غیرقانونی، تورهای غیرمجاز یا مراکزی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند مواجه شده، ورود کرده و برخوردهای لازم را انجام داده است.با این حال، پلیس از وزارت گردشگری و میراث فرهنگی درخواست می‌کند که تمامی بوم‌گردی‌ها و مراکز زیرمجموعه‌ی خود را ـ مطابق تفاهم‌نامه موجود از طریق استعلام قانونی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی بررسی و تأیید کند.

وی افزود: مسافران باید حتما به این موضوعات توجه کنند همچنین از خانواده‌ها درخواست می‌شود:به هیچ عنوان اجازه ندهند فرزندان و خانواده‌ آنها از تورهای غیرمجاز و بوم‌گردی‌های فاقد مجوز استفاده کنند.پیش از رزرو یا سفر، از اصالت و مجوز قانونی محل اقامت یا تور اطمینان حاصل نمایند.

او گفت: پلیس گزارش‌های متعددی از بوم‌گردی‌ها و بنگاه‌های غیرمجاز دریافت کرده است که برخی از آن‌ها موجب آزار و اذیت خانواده‌ها شده‌اند. برخورد با این موارد با همکاری نهادهای ذی‌صلاح و دستگاه قضایی با جدیت در حال انجام است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
10
6
پاسخ
معلومه برای چه کاری می خوان.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
مثلا کسی برای درمان آمده تهران
غروب وقت دکتر یا درمان داره
چند ساعت جایی را برای استراحت اجاره می کنه
قیمت هتل خیلی گرونه
مسافر خانه هم همه جا نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
ای بی ادب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
خوب برای همون هم باشه بالاخره قانونی و شرعیش هم هست چرا اجاره محل باید غیر قانونی باشه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
