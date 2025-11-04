En
ورود دادستانی به پرونده سقوط دختر دانشجو

پرونده سقوط دختر دانشجوی دانشگاه معماری یزد از پشت بام خانه سنتی که منجر به ضربه مغزی او شده است با ورود دادستانی وارد مرحله تازه‌ای شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۵۴
2 بازدید

ورود دادستانی به پرونده سقوط دختر دانشجو

به گزارش تابناک، دادستانی یزد بلافاصله با اطلاع از حادثه، با ورود فوری به پرونده حادثه سقوط یک دانشجوی رشته معماری از بام خانه‌ای تاریخی در محله پنبه‌کاران، بازپرس ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع تعیین کرد و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و استاد مربوطه نیز برای ادای توضیحات به دادسرا احضار شدند.

براساس اطلاعات اولیه استاد درس به همراه یک تیم پنج‌نفره از دانشجویان در خانه‌ای تاریخی در محله پنبه‌کاران حضور داشتند. حسب ادعای مطرح شده، عملیات تعیین متر و اقدامات فنی، به دلیل ضرورت استفاده از لیزر، می‌بایست در ساعات منتهی به تاریکی هوا انجام می‌شد. تیم مذکور روی بام خانه تاریخی مشغول فعالیت بودند که یکی از دانشجویان در حال عبور از عرض بام، به دلیل تاریکی هوا، از نورگیر خانه به پایین پرتاب شد و متأسفانه در پی این حادثه، مرگ مغزی ایشان توسط تیم پزشکی تأیید شده است.

به محض اطلاع از حادثه، پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای یزد تشکیل شد و با حضور بازپرس، تیم بررسی صحنه جرم، عوامل انتظامی و همچنین استاد مربوطه و دانشجویان حاضر در صحنه، نسبت به بازسازی صحنه اقدامات لازم صورت گرفت. همچنین، باتوجه به اینکه در حال حاضر دلیلی مبنی بر عمدی بودن حادثه کشف نشده و احتمال قصور و سهل‌انگاری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته است، هیأت کارشناسی متشکل از چندین کارشناس در حوزه‌های مربوطه برای بررسی تخلفات احتمالی صورت‌گرفته و میزان قصور افراد تعیین شده است.

دادستانی یزد تأکید دارد که رسیدگی به این پرونده با اولویت و دقت کامل ادامه یابد و نتایج بررسی‌ها در اسرع وقت اعلام خواهد شد.



دانشجو یزد حوادث دانشگاه دادستانی سقوط
