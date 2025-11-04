کیم درگذشت

«کیم یونگ نام» رئیس سابق پارلمان کره شمالی که به مدت بیش از ۲۰ سال به عنوان «رئیس کشور» خدمت کرد، در سن ۹۷ سالگی درگذشت.

خبرگزاری مرکزی کره نوشت که کیم یونگ نام به دلیل از کار افتادن برخی از اعضا و اندام‌های داخلی بدنش درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی و تعدادی از مقام‌های ارشد دولت و حزب کارگران کره شمالی در کنار تابوت کیم یونگ نام حاضر شده و به وی ادای احترام کردند.

کیم یونگ نام از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ ریاست «پرزیدیوم مجمع عالی خلق» کره شمالی را بر عهده داشت که این سمت وی را در جایگاه رئیس کشور کره شمالی قرار می‌داد.

به نوشته رویترز، وی تنها فرد در خارج از خاندان کیم بود که توانست به عنوان رئیس کشور کره شمالی فعالیت کند.

وی یک دیپلمات کهنه‌کار بود که در دوره هر سه رهبر کره شمالی یعنی «کیم ایل سونگ»، «کیم جونگ ایل» و «کیم جونگ اون» خدمت کرد.

«مایکل مادن» کارشناس امور کره شمالی در اندیشکده «مرکز استیمسون» در آمریکا به رویترز گفت: کیم یونگ نام هر چند در اواخر دوره کاری‌اش نقشی عمدتا تشریفاتی داشت اما به دلیل ارتباطاتش با دیپلمات‌ها و پرسنل حوزه خارجی کره شمالی از نفوذ بالایی برخوردار بود.