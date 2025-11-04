عکس: پنجرهای به گذشته؛ روز تحقیر استکبار
سیزدهم آبان ۱۳۵۸ تنها یک روز در تقویم تاریخ ایران نیست؛ روزی است که جوانان مؤمن و انقلابی، با ایمان به وعدهی الهی و پیروی از خط امام خمینی (ره)، پرده از چهرهی واقعی آمریکا برداشتند و با تسخیر لانهی جاسوسی، نقاب دیپلماسی فریبکارانهی قدرتی متکبر را در برابر چشم جهانیان کنار زدند. آنان بیآنکه از هیاهوی ابرقدرتها بهراسند، با دستهای خالی اما دلهایی سرشار از ایمان، گامی برداشتند که معادلات سیاسی جهان را دگرگون کرد.
