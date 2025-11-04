En
حملات شدید کواکبیان به حامیان روسیه در ایران

مصطفی کواکبیان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: «ما از ابتدای پیروزی انقلاب شعار نه شرقی و نه غربی را مطرح کردیم. امام خمینی تاکید داشتند نه به شرق و نه به غرب نباید وابستگی داشته باشیم. سر درب وزارت خارجه ما نه شرقی و نه غربی نوشته شده است. اوایل انقلاب پیوستن ما سازمان غیرمتعهدها مطرح شد و این مسئله این روزها هم همچنان ادامه دارد... یک عده غربگرا و یک عده شرقگرا یا روسوفیل در سیاست داریم و بحث چین هم به نوع دیگری مطرح است. حزب توده کاری در کشور کرد که آیت الله بروجردی نگران شدند که کشور در حال حرکت به سمت کمونیست است. آیت الله بروجردی با رژیم ستمشاهی مقابله نکرد چون می‌خواست کشور کمونیستی نشود. آقای ظریف گفته بودند که خط قرمز روسیه این است که ما به نتایج جدی‌تری با غرب نرسیم، ایشان تجربه دیپلماسی دارند و نباید به گونه‌ای عمل کنیم که ظریف دیگر نتواند صحبت کند... ما ضرباتی که در طول تاریخ از روسیه خوردیم را نباید فراموش کنیم... روسیه در شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران رای داده است. به میزانی که ما بخواهیم غرب را کنار بزنیم روسیه جلو می‌آید...» این بخش‌ها از اظهارات کواکبیان را می‌بینید و می‌شنوید.
