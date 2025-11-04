جزئیات شلیک مرگبار پلیس در میدان مولوی

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، شامگاه روز یکشنبه ۱۱ آبانماه جاری، میدان مولوی تهران صحنه یک درگیری خونین بود که منجر به کشته شدن یک خفتگیر مسلح و زخمی شدن یک مامور پلیس شد.
گزارش اولیه تیراندازی مرگبار ساعت حدود ۲۰ شب به بازپرس کشیک قتل تهران اعلام شد و او دستور حضور تیم تحقیقات جنایی پلیس آگاهی تهران برای بررسی صحنه جرم را صادر کرد. ساعتی بعد بازپرس ویژه قتل به محل اعزام و تیمهای تحقیقاتی جرم در محل حادثه حاضر شدند.
بر اساس تحقیقات اولیه ماموران پلیس آگاهی، مامور جوانی از گشت کلانتری محلی که در حال گشتزنی در خیابانهای اطراف میدان مولوی بود، ناگهان با سروصدایی مشکوک مواجه شد. او در اظهارات اولیه خود به بازپرس جنایی گفت: «در حال گشتزنی در خیابانها بودم که ناگهان متوجه سروصدایی شدم. دیدم مرد جوانی با قمه در دست قصد خفتگیری از یک شهروند را دارد. به همین دلیل فوری به کمک مالباخته شتافتم و وارد صحنه شدم.» مامور پلیس که لباس فرم بر تن داشت، برای جلوگیری از سرقت مسلحانه مداخله کرد، اما خفتگیر که احتمالاً تحت تاثیر مواد مخدر یا در حالت عصبانیت شدید بود، بلافاصله به سمت او حملهور شد.
مامور زخمی در ادامه اظهاراتش افزود: «مرد خفتگیر که مرا دید، با قمه به سمتم حمله کرد و ضربهای به من زد که منجر به زخمی شدنم شد. در آن لحظه، برای دفاع از خودم و جلوگیری از آسیب بیشتر، دست به اسلحه بردم و پایش را نشانه گرفتم. قصدم کشتن مرد خفتگیر نبود، فقط میخواستم او را متوقف کنم.» با این حال، شلیک گلوله به پای مهاجم منجر به خونریزی شدید شد و خفتگیر در دم جان باخت. شاهدان عینی که در محل حضور داشتند، تایید کردند که درگیری بسیار سریع رخ داد و مامور پلیس پیش از شلیک، چندین بار به خفتگیر هشدار داده بود.
تیم تحقیقات جنایی هم محل را محاصره کرد و اقدامات اولیه برای حفظ صحنه جرم انجام شد. جسد خفتگیر که مردی حدوداً ۳۰ساله به نظر میرسید، پس از معاینات اولیه در محل، برای کالبدشکافی و تعیین دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی تهران منتقل شد. بازپرس جنایی دستور داد بررسیهای تکمیلی شامل آزمایشهای اسلحهشناسی، انگشتنگاری و بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف میدان مولوی انجام شود. همچنین، هویت دقیق مقتول در دست بررسی است و پلیس در تلاش برای شناسایی سوابق احتمالی او در جرائم مشابه است.
همچنین مامور جوان پلیس که زخمی شده بود، با آمبولانس به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شد تا تحت درمان قرار گیرد. وضعیت او پایدار گزارش شده و پزشکان اعلام کردهاند که خطر جانی او را تهدید نمیکند.