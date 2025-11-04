En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
زورگیر مسلح با شلیک پلیس کشته شد

جزئیات شلیک مرگبار پلیس در میدان مولوی

تیراندازی مرگبار در میدان مولوی تهران از سوی مامور پلیس در حالی اتفاق افتاد که او می‌گوید در دفاع از خودش شلیک کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۲۷
| |
371 بازدید
جزئیات شلیک مرگبار پلیس در میدان مولوی

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، شامگاه روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه جاری، میدان مولوی تهران صحنه یک درگیری خونین بود که منجر به کشته شدن یک خفت‌گیر مسلح و زخمی شدن یک مامور پلیس شد.

گزارش اولیه تیراندازی مرگبار ساعت حدود ۲۰ شب به بازپرس کشیک قتل تهران اعلام شد و او دستور حضور تیم تحقیقات جنایی پلیس آگاهی تهران برای بررسی صحنه جرم را صادر کرد. ساعتی بعد بازپرس ویژه قتل به محل اعزام و تیم‌های تحقیقاتی جرم در محل حادثه حاضر شدند. 

بر اساس تحقیقات اولیه ماموران پلیس آگاهی، مامور جوانی از گشت کلانتری محلی که در حال گشت‌زنی در خیابان‌های اطراف میدان مولوی بود، ناگهان با سروصدایی مشکوک مواجه شد. او در اظهارات اولیه خود به بازپرس جنایی گفت: «در حال گشت‌زنی در خیابان‌ها بودم که ناگهان متوجه سروصدایی شدم. دیدم مرد جوانی با قمه در دست قصد خفت‌گیری از یک شهروند را دارد. به همین دلیل فوری به کمک مالباخته شتافتم و وارد صحنه شدم.» مامور پلیس که لباس فرم بر تن داشت، برای جلوگیری از سرقت مسلحانه مداخله کرد، اما خفت‌گیر که  احتمالاً تحت تاثیر مواد مخدر یا در حالت عصبانیت شدید بود، بلافاصله به سمت او حمله‌ور شد.

مامور زخمی در ادامه اظهاراتش افزود: «مرد خفت‌گیر که مرا دید، با قمه به سمتم حمله کرد و ضربه‌ای به من زد که منجر به زخمی شدنم شد. در آن لحظه، برای دفاع از خودم و جلوگیری از آسیب بیشتر، دست به اسلحه بردم و پایش را نشانه گرفتم. قصدم کشتن مرد خفت‌گیر نبود، فقط می‌خواستم او را متوقف کنم.» با این حال، شلیک گلوله به پای مهاجم منجر به خونریزی شدید شد و خفت‌گیر در دم جان باخت. شاهدان عینی که در محل حضور داشتند، تایید کردند که درگیری بسیار سریع رخ داد و مامور پلیس پیش از شلیک، چندین بار به خفت‌گیر هشدار داده بود.

تیم تحقیقات جنایی هم محل را محاصره کرد و اقدامات اولیه برای حفظ صحنه جرم انجام شد. جسد خفت‌گیر که مردی حدوداً ۳۰ساله به نظر می‌رسید، پس از معاینات  اولیه در محل، برای کالبدشکافی و تعیین دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی تهران منتقل شد. بازپرس جنایی دستور داد  بررسی‌های تکمیلی شامل آزمایش‌های اسلحه‌شناسی، انگشت‌نگاری و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف میدان مولوی انجام شود. همچنین، هویت دقیق مقتول در دست بررسی است و پلیس در تلاش برای شناسایی سوابق احتمالی او در جرائم مشابه است.

همچنین مامور جوان پلیس که  زخمی شده بود، با آمبولانس به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شد تا تحت درمان قرار گیرد. وضعیت او پایدار گزارش شده و پزشکان اعلام کرده‌اند که خطر جانی  او را تهدید نمی‌کند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
زورگیری خفت گیری زورگیر مسلح قمه پلیس شلیک گلوله
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماجرای تیراندازی شب گذشته در میدان محمدیه تهران
لحظات زورگیری از یک شهروند در خیابان خلوت
خفت‌گیرهای پیرزنان تهرانی دستگیر شدند
راهزنی از یک خبرنگار در خیابان خالد اسلامبولی +فیلم
واکنش پلیس به ویدئوی تعقیب و گریز در اتوبان با قمه
لحظات زورگیری وحشیانه طلاهای زن جوان توسط اوباش
زورگیری با قمه در خیابان های خلوت!
تصاویر زورگیری وحشتناک؛ سارق به دام افتاد
حمله با قمه به مجری تلویزیون برای خفت گیری
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۱۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۲ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۰ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c6h
tabnak.ir/005c6h