به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، نشست خبری رویداد ملی ایرانجان صدا و سیما با محوریت استان خراسان جنوبی، با حضور اصحاب رسانه و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد. در این نشست، آخرین اقدامات و برنامههای رسانهای و فرهنگی این رویداد بزرگ ملی تشریح شد و نکات مهمی درباره تولید سریال و مستند درباره شهید رئیسی، حضور بلاگرها و ظرفیتهای کمتر دیده شده خراسان جنوبی مطرح شد.
ایرانجان؛ فرصتی طلایی برای معرفی خراسان جنوبی
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در سخنان خود رویداد ملی ایرانجان را فرصتی تاریخی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری استان دانست و گفت: خراسان جنوبی امروز در آستانه فرصتی بینظیر برای معرفی خود در سطح ملی قرار دارد. ایرانجان باید فراتر از معرفی ادارات و نهادها باشد و استان پهناور ما با همه ظرفیتهای طبیعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی خود به ایران و جهان معرفی شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به توانمندیهای منطقه گفت: خراسان جنوبی سرزمین علما، بزرگان و پدران علم است. ذخایر غنی معدنی، محصولات راهبردی کشاورزی همچون زعفران، زرشک و عناب، و آثار تاریخی و 10 اثر ثبت جهانی تنها گوشهای از ظرفیتهای این استان است. این رویداد زمینهای خواهد شد تا گردشگران و سرمایهگذاران به استان سفر کنند و فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را ببینند.
طرح سریال و مستند شهید رئیسی
علیرضا کیخا، معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما، درباره پروژه تولید سریال شهید رئیسی گفت: طرح سریال شهید رئیسی از سوی خراسان رضوی ارائه شده است. شهید رئیسی اصالتاً از سیستان و بلوچستان و منطقه زهک هستند و یک رگ ایشان به خراسان جنوبی مرتبط است، اما بزرگ شده مشهد هستند. هدف ما روایت دقیق زندگی و ابعاد شخصیتی ایشان تا شهادت است و امیدواریم طرح تا پایان سال به فیلمنامه کامل برسد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، علیرضا آیینهدار، نیز افزود: ما در ایرانجان چهار مستند رادیویی و تلویزیونی درباره شهید رئیسی تولید کردهایم و در فضای مجازی نیز محتواهای متنوعی آماده شده است. شبکه خراسان جنوبی طی سالهای گذشته با حمایتهای استانداری وارد حوزه تولید سریال شده و آخرین سریال به نام 'تجدیدنظر' از شبکههای سراسری پخش خواهد شد.
بلاگرها؛ روایتگر ظرفیتهای خراسان جنوبی در فضای مجازی
یکی از نوآوریهای این دوره از ایرانجان، توجه ویژه به حضور فعالان فضای مجازی و بلاگرهاست. علیرضا کیخا گفت: برای اولین بار در تاریخ ایرانجان، رویدادی اختصاصی در فضای مجازی برگزار میشود. حدود 40 نفر از بلاگرهای مطرح کشور به خراسان جنوبی سفر میکنند تا از زاویه نگاه خود، زیباییها و ظرفیتهای استان را معرفی کنند. این اقدام مکمل برنامههای تلویزیونی و رادیویی است و نشان میدهد ایرانجان مسیر رسانهای خود را با دقت طراحی کرده است.
وی تأکید کرد که این حضور بلاگرها، موجب خواهد شد که مخاطبان فضای مجازی نیز با ظرفیتهای کمتر دیده شده استان آشنا شوند و تعامل مردمی با برنامههای ایرانجان به شکل ملموس افزایش یابد.