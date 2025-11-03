مرگ مشکوک موزیسین معروف پس از افشای ازدواج دومش

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، چندی قبل، زن جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ رفت و هنگامی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت، گفت: همسرم موزیسن معروفی است. متوجه شدم که او یک زن در مازندران صیغه کرده که به‌خاطر این موضوع با یکدیگر مشاجره کردیم و او از ترس برادرانم از خانه فرار کرد. تلفن همراهش خاموش شده و کسی از او خبری ندارد لطفاً کمک کنید.

پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده در دادسرای جنایی تهران، کارآگاهان وارد عمل شدند و در نخستین‌گام از پزشکی قانونی و بیمارستان‌ها استعلام گرفتند اما اثری از مرد گمشده پیدا نکردند.

کارآگاهان در گام بعدی به سراغ اقدامات اطلاعاتی رفتند و متوجه شدند که مرد موزیسین به خانه زن دوم خود واقع در مازنداران رفته و اکنون در آنجا سکونت دارد.

تیم پلیسی پس از دریافت این اطلاعات مهم، به خانه زن صیغه ای در مازندران رفتند و متوجه شدند که مرد جوان قبل از حضور پلیس خانه را از ترس برادران زن اول خود ترک کرده است.

کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات متوجه شدند که مرد گمشده به تهران بازگشته و ابتدا به یکی از هتل‌های معروف تهران مراجعه کرده اما پس از چند روز اقامت به هتل دیگری در خیابان ولیعصر مراجعه کرده و در آنجا سکونت دارد.

تیم جنایی هنگامی که به هتل رسیدند بی‌درنگ راهی اتاق شدند اما پس از اینکه درب را باز کردند با جسد او مواجه شدند که به دلایل نامشخص فوت کرده بود؛ پزشک صحنه در همان بررسی‌های اولیه اعلام کرد که او سکته کرده است و فرضیه وقوع جنایت منتفی است.