اظهارنظر قاطع رونالدو درباره مسی

کریستیانو رونالدو در گفت و گویی که با کریس مورگان داشت به صراحت گفت که لیونل مسی از او بهتر نیست.

به گزارش تابناک، پیرس مورگان مجری انگلیسی شبکه‌های اجتماعی را با انتشار کلیپ‌های کوتاه از گفت‌وگوی خود با کریستیانو رونالدو به هیجان آورد.

گفت‌وگو با سؤالی درباره ثروت بازیکن پرتغالی آغاز شد؛ مورگان پرسید: «هفته گذشته میلیاردر شدی؟

رونالدو با خنده پاسخ داد: این درست نیست، سال‌ها پیش این اتفاق افتاده است.

سپس مورگان از احساس رونالدو در زمان بازنشستگی پرسید؛ کاپیتان النصر پاسخ داد: «شاید آن زمان گریه کنم.»

در مورد زندگی شخصی، رونالدو درباره رابطه‌اش با نامزدش، جورجینا رودریگز، گفت: از همان ابتدا می‌دانستم که او زن زندگی‌ام است.»

در سؤالی درباره اظهارات وین رونی که گفته بود مسی از رونالدو بهتر است، رونالدو با اعتماد به نفس پاسخ داد: مشکلی نیست اما من موافق نظر او نیستم و نمی‌خواهم متواضع باشم. مسی بهتر از من نیست.

قرار است که گفت و گویی طولانی این مجری سرشناس با کریستیانو رونالدو به زودی منتشر شود.