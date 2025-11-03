En
ریزش بخشی از یک برج قرون وسطایی در «رم»

رسانه‌های محلی ایتالیا گزارش دادند بخشی از یک برج قرون وسطایی که در حال حاضر در مرکز شهر «رُم» در حال مرمت است، امروز (دوشنبه) فرو ریخت.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۰۲
266 بازدید
ریزش بخشی از یک برج قرون وسطایی در «رم»

به گزارش تابناک به نقل از شینهوا،‌ پس از ریزش بخشی از برج قرون وسطایی Torre dei Conti، عملیات نجات اضطراری آغاز شد و اخبار به‌روزرسانی‌شده حاکی از آن است که در این حادثه دست‌کم چهار کارگر ساختمانی زخمی شده‌اند.

به نقل از خبرگزاری «آنسا»ی ایتالیا. این ریزش ابتدا در جریان کارهای نوسازی رخ داد اما پس از آن و در حالی که آتش‌نشانان در حال انجام عملیات امداد و نجات بودند، بخش دیگری از برج فرو ریخت و گرد و غبار گسترده‌ای را در اطراف منتشر کرد.

با این حال گفته شده که هیچ آسیبی به نیروهای امدادی وارد نشده است. 

برج کُنتی (Torre dei Conti) در قرن سیزدهم توسط «پاپ اینوسنت سوم» به عنوان اقامتگاهی برای خانواده‌اش ساخته شد. این برج در زلزله سال ۱۳۴۹ میلادی آسیب دید و مواردی از ریزش بخش‌هایی از آن در قرن هفدهم رخ داده است.

ایتالیا رم ریزش ساخمان برج بنای باستانی قرون وسطی
