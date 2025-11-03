En
حمله اسرائیل به مراسم عروسی در غزه

منابع فلسطینی از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به مراسم عروسی در داخل مدرسه‌ای در شهر غزه خبر دادند.
حمله اسرائیل به مراسم عروسی در غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رژیم صهیونیستی دوشنبه‌شب در ادامه نقض آتش‌بس در غزه، به مراسم عروسی در محله «شجاعیه» شهر غزه، حمله پهپادی کرد.
 
این حمله پهپادی در داخل مدرسه‌ «الزهرا» انجام گرفت که در اثر آن چند نفر از جمله سه کودک زخمی شده‌ و به بیمارستان «المعمدانی» شهر غزه منتقل شدند.
 
طبق آمار جدید وزات بهداشت فلسطین در نوار غزه، تعداد شهدای غزه از زمان اجرای آتش بس تاکنون به ۲۳۸ و تعداد مجروحان به ۶۰۰ نفر رسیده و مجموع پیکرهای شهدای بیرون کشیده شده از زیر آوار، ۵۱۰ نفر است.
 
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد امروز دوشنبه همچنین پیکرهای ۴۵ شهید تحویل گرفته شد و با این حساب، تعداد کل پیکرهای شهدای تحویل گرفته شده به ۲۷۰ پیکر افزایش یافت.

برچسب ها
غزه اسرائیل حمله آتش بس نقض آتش بس حمله پهپادی حماس
مطالب مرتبط
