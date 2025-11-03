En
کشف جسد پتوپیچ مرد جوان در اطراف تهران

تخقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، مرد جوان که لباس راحتی بر تن داشت به دلایل نا مشخصی احتمالاً در یک خانه به کام مرگ فرو رفته و عاملان جنایت جسد را به بیابان منتقل کرده‌ و متواری شدند.
کشف جسد پتوپیچ مرد جوان در اطراف تهران

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، ظهر روز گذشته کشف جسد مرد جوانی در اطراف بیابانهای شهرری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد.

به دنبال اعلام این خبر، تیمی زبده از  اداره دهم پلیس آگاهی تهران  راهی محل حادثه شدند و جسد مرد حدوداً ۳۵ ساله ای را مشاهده کردند که داخل یک پتو پیچیده شده بود؛ بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که جنازه از مکان نامعلومی به بیابان منتقل شده بود.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، مرد جوان که لباس راحتی بر تن داشت به دلایل نا مشخصی احتمالاً در یک خانه به کام مرگ فرو رفته و عاملان جنایت جسد را به بیابان منتقل کرده‌ و متواری شدند.

پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم کارآگاهان جنایی پایتخت ماموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی ابتدا هویت عاملان جنایت را شناسایی و سپس با دستور قضایی نسبت به دستگیری آنها اقدام کنند.

جسد مقتول برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی  قانونی منتقل شد و تحقیقات جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده همچنان ادامه دارد.

شهر ری قتل بیابان کشف جسد پلیس قاتلان هویت شناسایی
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
