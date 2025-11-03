En
پرسپولیسی‌ها علیه سیدجلال

برخی بازیکنان پرسپولیس در تلاش هستند تا مانع بازگشت مربی سابق این تیم به کادرفنی اوسمار شوند.
کد خبر: ۱۳۳۸۰۸۶
| |
699 بازدید
پرسپولیسی‌ها علیه سیدجلال

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ با جدایی وحید هاشمیان از پرسپولیس، اوسمار ویرا به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد تا بعد از یک و سال نیم بار دیگر این مربی برزیلی هدایت سرخ‌پوشان را برعهده بگیرد.

اوسمار به همراه خود دو دستیار را به ایران آورد تا در کنار وی به کادرفنی پرسپولیس اضافه شوند و تصمیم‌گیری در خصوص سایر افراد کادرفنی را به حضور در ایران موکول کرد. با توجه به اینکه اوسمار به همراه خود یک آنالیزور نیز آورده بود، مهرداد خانبان بعد از چند سال حضور در پرسپولیس از جمع سرخ‌پوشان جدا شد.

در روزهای اخیر نیز خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه اوسمار خواستار حضور سیدجلال حسینی در کادرفنی پرسپولیس شده و از مدیران خواسته شرایط را برای حضور وی فراهم کنند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی بازیکنان پرسپولیس در تلاش هستند تا از بازگشت سید جلال به کادرفنی سرخ‌پوشان جلوگیری کنند. گویا صحبت‌های حسینی در مصاحبه اخیر خود به مزاج برخی از بازیکنان پرسپولیس خوش نیامده و آنها از همین رو نمی‌خواهند این مربی دوباره به کادرفنی پرسپولیس برگردد.

