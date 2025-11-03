En
واکنش برقعی به پخش زنده نماز جماعت با امامت خانم‌ها

حجت‌الاسلام برقعی در واکنش به پخش زنده نماز جماعت با امامت خانم‌ها در شبکه سه اعلام کرد: طبق فتوای رهبر انقلاب، آیت الله خامنه‌ای و آیت الله سیستانی و دیگر مراجع امامت زنان برای خانم‌ها صحیح است.
واکنش برقعی به پخش زنده نماز جماعت با امامت خانم‌ها

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام برقعی درباره پخش زنده نماز جماعت با امامت خانم‌ها در شبکه سه گفت:  اول اینکه در دوران جدید ترویج نماز و به زبان دیگر موذن بودن، یعنی پنجه در پنجه شدن با انصار شیطان. اینکه شبکه سه با یک نوآوری به صورت زنده نماز جماعت را نشان می‌دهد، نوآوری کرده و نماز جماعت را ترویج می‌کند کار بسیار حسنه و عالی است.

دوم، ظهر امروز شبکه سه نماز جماعتی «در یک دبستان دخترانه» با حضور  یک امام جماعت خانم روی آنتن برد. طبق فتوای رهبر انقلاب، آیت الله خامنه‌ای و آیت الله سیستانی و دیگر مراجع امامت زنان برای خانم‌ها صحیح است.

 نکته قابل توجه فرهنگ سازی است صورت می‌گیرد؛ فرهنگ سازی درباره اقامه نماز جماعت. طبق شریعت اسلامی «قد قامت الصلاة» یعنی به پاداشتن نماز در هرجایی که ممکن است و اقامه حالت تبلیغی دارد. این رویه ها و رویکردهای مثبت را باید تقویم کرد و حتما کاری بهتر از ترویج نماز جماعت در دنیا وجود ندارد.

برچسب ها
مهدی برقعی شبکه سه نماز جماعت مدرسه دخترانه ترویج نماز فرهنگ سازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
عجب.باورکرنی نیست.مگه میشه زنان امام جماعت بشوند!
