گرد و خاک شدید مدارس این استان‌ها را تعطیل کرد

تمامی مدارس منطقه سیستان در پی شدت‌گیری طوفان گرد و خاک در هر دو نوبت صبح و عصر در روز سه‌شنبه ۱۳ آبان به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.
گرد و خاک شدید مدارس این استان‌ها را تعطیل کرد

عکس آرشیوی است.

تمامی مدارس منطقه سیستان تعطیل شد

به گزارش تابناک، روابط‌عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: باتوجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و شدت گرفتن طوفان گرد و خاک در منطقه سیستان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، فعالیت کلیه مدارس در پنج شهرستان منطقه سیستان در همه مقاطع و در ۲ شیفت صبح و عصر به صورت غیرحضوری می‌باشد.


مدارس بندرعباس و شرق هرمزگان تعطیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: به دلیل شرایط نامساعد آب وهوایی مدارس بندرعباس و شهرستان های شرق هرمزگان تعطیل شد.

مهرداد حسن زاده اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی و وزش باد شدید شمال‌شرقی با سرعتی تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت که همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان خواهد بود؛ کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار استان هرمزگان تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطراری ناشی از پدیده گرد و غبار و با موافقت استاندار هرمزگان؛ به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، کلاس‌های مقطع ابتدایی در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک و جاسک در نوبت صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.


تاخیر در آغاز فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس خوزستان

در پی تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در هورالعظیم، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان از تأخیر در آغاز فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس ۶ شهرستان برای فردا خبر داد.

ساعت آغاز فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.

فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی این شهرستان‌ها از ساعت ۹:۰۰ صبح آغاز می‌شود.

