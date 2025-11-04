En
چند نکته برای تشخیص عسل سالم از تقلبی

خریداری عسل همیشه چالش بزرگی برای افراد است و دقیقا نمی‌دانند فرق عسل خالص و تقلبی را چگونه تشخیص دهند. خریداری عسل همیشه چالش بزرگی برای افراد است و دقیقا نمی‌دانند فرق عسل خالص و تقلبی را چگونه تشخیص دهند.
چند نکته برای تشخیص عسل سالم از تقلبی

 

به گزارش تابناک؛ محصولات تقلبی همیشه چالش جدی بازار مصرف هستند. تقلید‌های هوشمندانه‌ای از عسل شامل شربت‌های شکر گرفته تا مخلوط‌های شکر زرد هم این چالش را تشدید کرده است.

اما چند راهکار وجود دارد که این تشخیص را آسان‌تر می‌کند.

نخستین نکته اینکه عسل تقلبی تمایل زیادی به روان‌شدن دارد و مانند شربت، سریع می‌چکد. نکته دیگر اینکه، عسل تقلبی اغلب بوی بیش از حد شیرین دارد یا اصلا عطری ندارد، به‌خصوص اگر بیش از حد فرآوری شده باشد.

عسل خالص به مرور زمان تمایل به متبلور شدن دارد، اما عسل تقلبی ممکن است یا هرگز متبلور نشود یا به‌دلیل غلظت ناهموار شکر، کریستال‌های بزرگ و سختی تشکیل دهد.

در یک لیوان آب با دمای معمولی اگر یک قاشق عسل قرار دهید، عسل خالص بدون اینکه فورا حل شود، مستقیما به ته ظرف می‌رود، اما عسل تقلبی به سرعت شروع به پخش یا حل شدن می‌کند.

