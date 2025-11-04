شگفت انگیزترین گنج های مصر باستان

هر کسی به اندازه ملکه الکساندرا آن‌قدر خوش‌اقبال یا ثروتمند نبود که بتواند یک قطعه جواهر اصیل مصری در اختیار داشته باشد.

هر کسی به اندازه ملکه الکساندرا آن‌قدر خوش‌اقبال یا ثروتمند نبود که بتواند یک قطعه جواهر اصیل مصری در اختیار داشته باشد. با بالا گرفتن تب مصر و شیفتگی جهانی به هر آنچه با تمدن نیل و فراعنه پیوند داشت، عطش برای داشتن جواهرات با الهام از مصر باستان هم شدت گرفت و خانه‌های جواهرسازی بزرگ اروپا، به‌سرعت دست به کار شدند تا پاسخ‌گوی این اشتیاق باشند.

این تب که بعد‌ها به نام «تب مصر» (Egyptomania) شناخته شد، از قرن هجدهم در اروپا آغاز شد و پس از لشکرکشی ناپلئون به مصر، به اوج رسید.

در دهه‌های بعد، مصر به منبعی تمام‌نشدنی از الهام بدل شد. در نمایشگاه پاریس سال ۱۸۶۷، خانه‌های جواهر بوشرون، ملریو و بوگران مجموعه‌هایی از جواهرات با الهام از مصر باستان ارائه کردند. در آن دوران، جواهرسازان بزرگ، چون جولینو، کاستلانی و فونتنِه نیز به این جریان پیوستند و در کنار سبک‌های باستان‌گرایانه دیگر، قطعاتی با الهام از خط و نماد‌های مصری ساختند. آگوستو کاستلانی در سال ۱۸۶۲ گفت کمبود سوسک‌های سرگین غلتان اصل باعث شده جواهرسازان نمونه‌های جعلی را شبیه نسخه‌های عتیقه بسازند.

در قرن بیستم، با کشفیات باستان‌شناسی تازه، مصر دوباره در مرکز توجه جهانی قرار گرفت. اوج این تب در سال ۱۹۲۲ و هم‌زمان با کشف آرامگاه توت‌عنخ‌آمون توسط هاوارد کارتر بود. در آن زمان، تب مصر به شکلی واقعی به یک جنون جهانی بدل شد.

خانه‌های جواهرسازی، چون تیفانی، ون‌کلیف و آرپلز و کارتیه هر یک نسخه‌ای از «سبک مصری» را به جهان عرضه کردند.